أقوى تحرك يوناني لمعاقبة تركيا.. حملة شرسة قد تنتهي بإجراء قاسٍ

طلبت اليونان من المفوضية الأوروبية النظر في تعليق اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي ، وذلك ضمن حملة دبلوماسية كبيرة لردع تركيا، وفق ما أفادت به صحف يونانية.





وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الثلاثاء ، نقلًا عن مصادر دبلوماسية، فإن الطلب اليوناني يأتي ردًا على "الاستفزازات المستمرة" من جانب أنقرة .





في رسالة إلى رئيس المنظمة الأوروبية ، أوليفر فارهيلي ، قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس ، إن المفوضية يجب أن تنظر في التعليق الكامل للاتحاد الجمركي "كرسالة رفض لسلوك تركيا غير القانوني المستمر" ضد الاتحاد الأوروبي .





وذكر أيضًا أن تركيا تواصل انتهاكها من جانب واحد للاتحاد الجمركي بينها وبين الاتحاد الأوروبي من خلال اعتماد تعريفات غير متوقعة ، بالإضافة إلى تدابير تشريعية وغير ذلك.





ودعا المفوضية الأوروبية إلى النظر على الفور في اعتماد مزيد من الإجراءات الأشد بحق التجاوزات التركية.



وبالأمس أطلقت وزارة الخارجية اليونانية، وابلًا من المبادرات الدبلوماسية بما في ذلك، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش تستنكر فيها أعمال تركيا المزعزعة للاستقرار.

ورسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، تم فيها ، بالإضافة إلى إحاطة إعلامية عن آخر التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​، التأكيد على أن السلوك التركي لا ينتهك قواعد السلوك الأساسية لدولة حليفة فحسب ، بل يخلق أيضًا خطر زعزعة استقرار الجناح الجنوبي الشرقي لحلف شمال الأطلسي ويتعارض مع أحكام اتفاقية التعاون الدفاعي المشترك بين اليونان والولايات المتحدة.

و رسالة إلى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل بشأن الجنوح التركي ، والتي تؤكد على حق اليونان الأساسي في الاحتجاج بالمادة 42.7 من معاهدة الاتحاد الأوروبي (بند الدفاع المتبادل).

وكذلك تقرير إلى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) عن الإعلان غير القانوني عن توسيع المنطقة التركية لمسؤولية البحث والإنقاذ ، والتي تتداخل مع مناطق السيادة والولاية اليونانية ، والتي لا تسفر بالتالي عن نتائج قانونية وفي الوقت نفسه لا يعمل على حماية حياة الإنسان.



وصباح اليوم، أفادت وسائل إعلام يونانية، باستمرار تركيا في أعمالها غير الشرعية في الحفر والتنقيب في مياه شرقي البحر المتوسط في استمرارٍ لخرق المحاذير الدولية.





وذكرت التقارير، أن سفينة التنقيب التركية قامت بعمليات مسح قبالة جزيرة يونانية، في استمرار لحالة النزاع بين البلدين.





واتهمت اليونان جارتها تركيا بتقويض الجهود المبذولة لتخفيف أزمة حقوق التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط ، بعد أن أعادت أنقرة نشر سفينة مسح للتنقيب عن الطاقة الجديدة في المياه المتنازع عليها - بما في ذلك منطقة قريبة جدًا من جزيرة يونانية منعزلة.





وأثارت هذه الخطوة التوترات بشأن الحدود البحرية بين الجزر اليونانية وقبرص والساحل الجنوبي لتركيا التي اندلعت خلال الصيف ، مما أدى إلى حشد عسكري وخطاب عدواني ومخاوف من مواجهة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي والخصمين الإقليميين تاريخيًا.





غادرت سفينة البحث التركية ، أوروك ريس ، ميناء أنطاليا في مهمة تنتهي في 22 أكتوبر.









وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن السفينة تواصل "أنشطتها المخطط لها والمجدولة" ، مضيفًا أن البحرية التركية ستوفر "الدعم والحماية" إذا لزم الأمر.





ويزيد من الغضب الدولي ضد تركيا ما حدث قبل أيام قليلة، حيث شن كبير الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، سيناتور روبرت مينينديز، هجوما حادا على تركيا والرئيس التركي رجب طيب أوردوغان، بعد تشغيلها نظام الصواريخ الروسي إس-400 ، قائلا إن أردوغان "تردعه الأفعال فقط"، داعيا إلى فرض عقوبات مشددة على أنقرة.





وقال سيناتور مينينديز، في بيان: "الاختبار الذي أجرته تركيا لنظام الدفاع الجوي الروسي الصنع إس-400 هو تذكير صارخ بأن أنقرة لم تردعها مناشدات بسيطة من إدارة ترمب.. أردوغان لا يردعه إلا الأفعال وليس الأقوال".





وتابع: "في يوليو 2019، تسلمت تركيا منظومة إس-400 في انتهاك واضح للعقوبات الأميركية التي فرضها قانون مكافحة أعداء أميركا من خلال قانون العقوبات. لقد تجاهلت إدارة ترمب القانون، وأضعفت يدنا ضد بوتين كما شجعت أردوغان مما أدى إلى اختبار الصاروخ اليوم".



