عقار كورونا على الأبواب.. السعودية تقطع شوطا كبيرا فى توفير دواء الفيروس

أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التى طبقتها المملكة العربية السعودية لاستئناف العمرة وعدم تسجيل حالات إصبة بين معتمري المرحلة الأولى.





وأثنت منظمة الصحة العالمية على مبادرة المملكة العربية السعودية بتسريع توفير أدوات مكافحة كورونا، حيث تقوم وزارة الصحة السعودية بمواصلة التنسيق مع الجهات المختبرية في العالم للوصول إلى نتائج دقيقة وناجحة تكلل تلك الجهود الطبية التى تعكف عليها الوزارة من خلال إجراء أبحاثا متقدمة قطعت فيها شوطا كبيرا.

وتستعد 531 شركة ومؤسسة عمرة لاستقبال معتمري الخارج خلال المرحلة الثالثة لأداء مناسك العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وذلك حسب معايير وبرتوكولات صحية مميزة لسلامة ضيوف الرحمن القادمين من الخارج





أوضح عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة هاني العميري أن شركات ومؤسسات العمرة نظمت العديد من الدورات المتخصصة لموظفيها في كيفية التعامل مع الأزمات وإدارة الحشود وكيفية استقبال المعتمرين والتعامل المميز في استقبالهم من المطار والفنادق والإشراف على دخولهم للمسجد الحرام، وأخذ مواعيد عبر تطبيق اعتمرنا والإشراف المباشر من خلال موظفين مؤهلين من قبل شركات ومؤسسات العمرة والوجود والمتابعة مع كل مجموعة خلال ذهابهم لأداء مناسك العمرة أو زيارة المدينة المنورة أو الأماكن السياحية.





وأضاف أن المرحلة الثالثة من مراحل العودة لأداء العمرة هي المرحلة الكبرى، التي سيسمح لها بدخول معتمري الخارج والتي ينتظرها أكثر من 531 شركة ومؤسسة عمرة سعودية مرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة، وأكثر من 6500 وكيل عمرة خارجي وملايين المسلمين حول العالم، و32 موقعًا ومنصة للحجوزات العالمية المتاحة لحجز البرامج من خلالها والدفع إلإلكتروني.





وبيّن أن هناك أكثر من 1200 فندق تحتوي على أكثر من 270 ألف غرفة فندقية بتصنيف عالي الجودة وحسب المواصفات العالمية كذلك في المدينة المنورة توجد أكثر من 75 ألف غرفة فندقية يعمل بها أكثر من 14 ألف شاب وشابة سعوديين وستكون خلال هذه المرحلة نسبة تشغيل قطاع الفنادق والمواصلات والمحلات التجارية تصل إلى 70 % ونسبة دخل تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي خلال هذا الموسم.