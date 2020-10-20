تباين أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى ختام التعاملات

ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 وفقا لآخر تحديث للموقع الرسمي للبنك الأهلى المصرى.





وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.65 جنيه للشراء و15.75 جنيه للبيع.





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سعر اليورو 18.40 جنيه للشراء و18.61 جنيها للبيع بارتفاع 5 قروش لسعر البيع و9 قروش لسعر الشراء.





سعر الجنيه الاسترلينى 20.20 جنيه للشراء، و 20.44 جنيه للبيع بانخفاض 6 قروش لسعر البيع.





الفرنك السويسرى 17.17 جنيها للشراء ، و 17.36 جنيها للبيع بارتفاع 10 قروش لسعر الشراء و6 قروش لسعر البيع.





وسجلت كورنا سويدية سعر 1.77 جنيه للشراء، و1.79 جنيه للبيع.





العملات الآسيوية :





سجل 100 ين يابانى سعر 14.80 جنيه للشراء و 14.94 جنيه للبيع.





واستقر اليوان الصينى عند 2.33 جنيها للشراء و2.35 جنيها للبيع.