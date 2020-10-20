AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بسبب مكان إقامة الزفاف.. عقد قران يتحول لمعركة بالأسلحة النارية وإصابة 3 بينهم شقيق العروسة

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:10 م
خناقة - صورة ارشيفية
خناقة - صورة ارشيفية
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تحول حفل عقد قران إلى معركة بالأسلحة النارية بين أهالي العروسين في العياط لخلاف على مكان إقامة الزفاف، ما أسفر عن إصابة شقيق العروس ونجلي خالتها بطلقات نارية. 

وأفادت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أنه أثناء عقد قران عروسين بقرية كفر عمار بالعياط تحدثت أسرة العروس حول إقامة حفل الزفاف أمام منزلهم، فاعترضت أسرة العريس ورغبت في إقامة الزفاف أمام منزل العريس، متعللين بالتقاليد، وتحول الأمر إلى مشادة كلامية ومعركة اشتعلت، ما إن أخرج أحد المتشاحنين سلاحا ناريا وأطلق منه عدة أعيرة أصابت ٣ من أسرة العروس. 

تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على ٦ من الطرفين وضبط فرد خرطوش سلاح الجريمة، وأشارت التحريات إلى قيام أسرتي العروسين بفسخ الخطبة وعدم إتمام عقد القران، تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حمدي الميرغني يهنئ شقيقة مصطفى خاطر بزفافها.. اختي

لم تكتمل فرحتها.. شاهد شقيقة العروس تسرق الأموال الخاصة بالزفاف

مش غاز ولا ماس .. عم عروسة الشرقية يكشف مفاجأة عن سبب وفاة العروسين

ترشيحاتنا

وزير التعليم ينفي صدور قرار بوقف الدراسة في المدارس لسوء الأحوال الجوية

هل يجوز الاقتراض لسداد الديون؟

ملكة قلبي.. حسام الحسينى يهنئ والدته الفنانة نهال عنبر بعيد ميلادها

ظهور مميز لحسام غالي وزوجته بأحد الكافيهات.. شاهد

اِعرف عقوبة الشاب صاحب فيديو السخرية من إذاعة القرآن الكريم

صورة نادرة.. شاهد| عبير صبري بـ سن الـ 19 عاما

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات

سعر ومواصفات بي واي دي byd s5 بعد طرحها في مصر .. صور

في يومه العالمي.. هذه الفئات الأكثر عرضة للإصابة بـ هشاشة العظام