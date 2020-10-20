بسبب مكان إقامة الزفاف.. عقد قران يتحول لمعركة بالأسلحة النارية وإصابة 3 بينهم شقيق العروسة

تحول حفل عقد قران إلى معركة بالأسلحة النارية بين أهالي العروسين في العياط لخلاف على مكان إقامة الزفاف، ما أسفر عن إصابة شقيق العروس ونجلي خالتها بطلقات نارية.





وأفادت التحريات التي أجريت برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، أنه أثناء عقد قران عروسين بقرية كفر عمار بالعياط تحدثت أسرة العروس حول إقامة حفل الزفاف أمام منزلهم، فاعترضت أسرة العريس ورغبت في إقامة الزفاف أمام منزل العريس، متعللين بالتقاليد، وتحول الأمر إلى مشادة كلامية ومعركة اشتعلت، ما إن أخرج أحد المتشاحنين سلاحا ناريا وأطلق منه عدة أعيرة أصابت ٣ من أسرة العروس.





تمكنت قوة أمنية من إلقاء القبض على ٦ من الطرفين وضبط فرد خرطوش سلاح الجريمة، وأشارت التحريات إلى قيام أسرتي العروسين بفسخ الخطبة وعدم إتمام عقد القران، تحرر المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.



