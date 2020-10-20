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فن

25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 05:27 م
صدى البلد
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محمد نحلة
احتفل الفنان أحمد شيبة، بخطوبة ابنته "هاجر" الذي أقيم بحضور عدد كبير من نجوم أغاني المهرجانات والأغنية الشعبية.

وحرص على الحضور كل من محمود الليثي وأحمد عدوية وابنه محمد عدوية وحمو بيكا وحسن شاكوش وسعد الصغير وعبد الباسط حمودة وحمادة مجدي وأبو الليف.

وكان الفنان أحمد شيبه نشر صورة له عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام أثناء أداء مناسك العمرة بالأراضي المقدسة.


وكتب أحمد شيبه، على الصورة، معلقا "اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا" وهو الدعاء المتداول في ليلة القدر عملا بسنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.


يذكر أن أحمد شيبة قدم عددًا من أغاني مسلسلات رمضان هذا العام، ومنها "سيبونا بقى في حالنا" تتر مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، وتتر مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، وتتر مسلسل "علامة استفهام" بطولة محمد رجب.


25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات
25 صورة| خطوبة ابنة أحمد شيبة بـ حضور نجوم أغاني المهرجانات

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