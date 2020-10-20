لـ السهرة.. طريقة تحضير مملحات السمسم

تعد المملحات أو البسكوت من الوجبات الخفيفة التى يفضل العديد من الأشخاص تناولها، ويمكن إعدادها بكل سهولة، ولذلك نقدم لكم طريقة عمل مملحات السمسم.









مقادير مملحات السمسم

٣٠٠ جرام دقيق

٢٣٠ جرام زبدة لينة

بيضة

٥٠ جرام جبن مفروم

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود









للتغليف:

بياض بيضة

٢٠٠ جرام سمسم محمص













طريقة تحضير مملحات السمسم

* يخلط الدقيق والملح والفلفل الأسود والزبدة والبيضة





* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة





* يمكن أن تضاف الجبنة المبشورة وتعجن مع كل الخليط





* يشكل الخليط لكرات صغيرة





* تقلب كرات العجينة في بياض البيض ثم السمسم





* ترص في صينية مفرودة بورق زبدة





* يبطط الوجه بالشوكة وتوضع في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تمام النضج



