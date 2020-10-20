الصحة العالمية: ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أكثر من 2.4 مليون حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حول العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل ارتفاعًا غير مسبوقًا في حالات الإصابة التي تسجلها المنظمة على أساس أسبوعي.





وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي: "يواصل عدد الحالات الجديدة للإصابة بعدوى كوروناالارتفاع المتسارع، بينما لا تزال حصيلة الوفيات الجديدة مستقرة نسبيا".





وأشارت الصحة العالمية إلى أن عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا حتى يوم 18 اكتوبر الجاري بلغ 40 مليون حالة، من بينها 1.1 مليون حالة وفاة.





وأوضحت المنظمة أنه تم خلال الأسبوع الماضي رصد أكثر من 2.4 مليون إصابة جديدة بالمرض و36 ألف وفاة.





وتصدرت أمريكا قائمة الدول الأكثر تضررًا من الفيروس من حيث عدد الإصابات حيث بلغ عدد الإصابات بالفيروس أمريكا حتى اليوم 8 ملايين و188585 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات إلى 219499.





وكانت شركة "مودرنا" الأمريكية، أعلنت اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الفيدرالية من الممكن أن تأذن باستخدام لقاح الشركة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" اعتبارا من شهر ديسمبر المقبل، وذلك في حال جاءت نتائج الاختبارات السريرية التي تجريها الشركة إيجابية، والتي سيتم الإعلان عنها في نوفمبر الجاري.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، قال المدير التنفيذي للشركة ستيفان بانسيل إن الحصول على إذن من الحكومة قد يتأخر حتى أوائل العام المقبل في حال تعطلت نتائج التجارب السريرية.

