بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي

تصدرت الفنانة سارة التونسي، مؤشر البحث الجوجل، وذلك بعد تصريحها على مواقع التواصل الاجتماعي بتعرضها للضرب بشكل حقيقي في مسلسل بـ 100 وش.
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وتحرص الفنانة سارة التونسي، على متابعة جمهورها باحدث الصور والأخبار من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وتفضل الفنانة سارة التونسي، الظهور بشكل لائق، وارتداء الفساتين المكشوفة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها، كما تختار الألوان الزاهية التى تتناسب مع لون بشرتها مثل البيج والأزرق وغيرها.
وتميل إلى لون الشعر الأسود الذى يتناسب مع ملامحها، وتفضل ان تترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابية تتناسب مع ظهورها.
ومن الناحية الجمالية، تفضل الفنانة سارة التونسي وضع الألوان الترابية الناعمة للعيون، ووضع لمسات بسيطة من الماسكرا، وأحمر الشفاه الناعم.
وإليكم ابرز صور الفنانة سارة التونسي..