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ثقافة

قصور الثقافة تشارك بمعرض المنصورة الأول للكتاب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:01 ص
افتتاح معرض المنصورة
افتتاح معرض المنصورة الأول للكتاب
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القسم الثقافي
تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض المنصورة الأول للكتاب والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب المقام فى الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري بحديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الورد بالدقهلية.

افتتح المعرض الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بعدد من إصدارات الهيئة الحديثة وإصدارات النشر الإقليمى، حيث يضم جناح الهيئة بالمعرض بأحدث إصدارتها ومنها "سينما نجيب محفوظ" لنادر عدلي من سلسلة آفاق السينما، "حكايات كانتر برى تاريخ الأوبئة" لجيفرى تشوسر، "الطاعون" لألبير كامى من سلسلة آفاق عالمية، "رسائل الزعماء والسياسيين فى نصف قرن" لإيناس مرشد من سلسلة حكاية مصر، "الرقابة البرلمانية" لمصطفى بكرى من سلسلة إصدارات خاصة.

كما تشارك الهيئة فى هذا المعرض بعدد كبير من السلاسل التى تتضمن العديد من العناوين الحديثة والتى لاقت إقبالا كبيرا عليها من الجمهور ومنها "الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية"، لخالد حنفى ضمن سلسلة حكاية مصر، "اللامع" لأبو النصر الطوسي، و"الفلسفة والمستقبل.. الدراسات المستقبلية من منظور فلسفى" للدكتور رمضان بسطاويسى، و"التعرف لمذهب أهل التصوف" لأبو بكر الكلاباذى ضمن سلسلة الفلسفة، "سندباد عصرى" و"حديث السندباد القديم" لحسين فوزى، و"مسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات السياسية"، ومسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات المجهولة" لفؤاد دواره ضمن سلسلة ذاكرة الكتابة.

كما يضم جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب "الغثيان" لجان بول سارتر ضمن سلسلة آفاق عالمية، وكتاب "الفكر المصرى فى العصر المسيحى" ضمن سلسلة الهاوية، بالإضافة لإصدارات سلاسل "الذخائر، روائع المسرح العالمى، آفاق السينما، عالم الموسيقى، آفاق الفن التشكيلى، إبداعات، أصوات أدبية، دراسات شعبية".

يذكر أن أسعار الكتب قد تراوحت فى هذا المعرض بين 3.5 و 23 جنيه للكتاب.

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