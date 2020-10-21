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أخبار البلد

الـ كاف سيرفض.. شوبير يعلق على طلب الرجاء تأجيل عودة نصف نهائي أبطال أفريقيا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:47 ص
شوبير
شوبير
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علق الإعلامي أحمد شوبير على طلب فريق الرجاء المغربي بتأجيل مباراة عودة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك، بعد إصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا. 

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا ""لجنة الطوارئ بالكاف تتخذ قرارها غدََا في مباراة الزمالك والرجاء وبعثة الرجاء لم تغادر المغرب حتى الآن .. توقعي الشخصي طبقََا لحالات مشابهة سابقة أن الكاف سيرفض التأجيل والمباراة ستُلعب في موعدها".

ومن المفترض أن يلتقي نادي الزمالك نظيره الرجاء المغربي يوم السبت القادم ، على إستاد القاهرة ، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقامت وزارة الصحة المغربية بتعطيل سفر فريق الرجاء غدًا حتى يوم الثلاثاء القادم بسبب إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا مما أدى إلى كون الفريق يمتلك 16 لاعبا فقط.

وتواصل صدى البلد مع الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف" وقالت أحد المصادر داخله بأن لجنة المسابقات ستجتمع اليوم أو  غدا على الأكثر لحسم موقف المباراة النهائي .

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أكد عبر تصريحات تليفزيونية على قناة الحدث اليوم بأن فريقه موافق على تأجيل المباراة نظرًا للظروف التي يمر بها الفريق المغربي.

وفاز نادي الزمالك على نظيره الرجاء المغربي بهدف نظيف على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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