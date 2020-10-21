BMW تقدم خدمات الصيانة «دليفري» للحد من التكدس داخل فروعها وقاية من كورونا

صيانة المتنقلة BMW Mobile Service و هي خدمة جديدة توفر الراحة للعملاء و تأتي للتشجيع علي عدم مغادرة المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا . أعلنت شركة بي ام دبليو BMW في مصر عن تقديمها خدمة ال









ومع هذه الخدمة الجديدة لن تحتاج الذهاب للوكالة و ورش الصيانة لتجري الصيانات الخاصة لسيارتك و لكن يمكنك ان تطلب الخدمة لتأتي لك في المكان الذي تحتاجه سواء كان المنزل او العمل .





تفخر شركة بي ام دبليو BMW بتقديم الخدمة الجديدة التي هي عبارة عن ورش صيانة متنقلة حيث يمكن الحصول على الصيانة الدورية الروتينية بينما يقضي العميل وقته مع عائلته او في عمله .





وقالت الشركة إن الخدمة متوفرة حاليا للصيانة الدورية الروتينية في SOV & Mobil Autocare مثل تغيير الزيوت و السيور و البوجيهات و الكشف عن الاعطال.





الخدمة يبدأ تقديمها الان في فرع القطامية و في محطة خدمات تشل أوت بجوار مسجد الشرطة في القطامية وكذلك في الشيخ زايد في الخمائل في الفترة من 22 الي 24 أكتوبر الجاري.



