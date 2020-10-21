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سيارات

BMW تقدم خدمات الصيانة «دليفري» للحد من التكدس داخل فروعها وقاية من كورونا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 03:03 ص
BMW تقدم خدمات الصيانة
BMW تقدم خدمات الصيانة «دليفري»
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اشرف عطية
أعلنت شركة بي ام دبليو BMW في مصر عن تقديمها خدمة الصيانة المتنقلة BMW Mobile Service و هي خدمة جديدة توفر الراحة للعملاء و تأتي للتشجيع علي عدم مغادرة المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا . 


ومع هذه الخدمة الجديدة لن تحتاج الذهاب للوكالة و ورش الصيانة لتجري الصيانات الخاصة لسيارتك و لكن يمكنك ان تطلب الخدمة لتأتي لك في المكان الذي تحتاجه سواء كان المنزل او العمل . 

تفخر شركة بي ام دبليو BMW بتقديم الخدمة الجديدة التي هي عبارة عن ورش صيانة متنقلة حيث يمكن الحصول على الصيانة الدورية الروتينية بينما يقضي العميل وقته مع عائلته او في عمله .

وقالت الشركة إن الخدمة متوفرة حاليا للصيانة الدورية الروتينية في SOV & Mobil Autocare مثل تغيير الزيوت و السيور و البوجيهات و الكشف عن الاعطال. 

الخدمة يبدأ تقديمها الان في فرع القطامية و في محطة خدمات تشل أوت بجوار مسجد الشرطة في القطامية وكذلك في الشيخ زايد في الخمائل في الفترة من 22 الي 24 أكتوبر الجاري.

جدير بالذكر ان نفس الخدمة قد توفرت في الوقت السابق في الفترة من 15 الي 17 أكتوبر في نادي هوليوبوليس فرع الشروق وذلك عند بوابة 5 وقالت الشركة وقتها أن غير الأعضاء في النادي يمكنهم الحصول على الخدمة و صيانة سياراتهم في اسرع وقت . 

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