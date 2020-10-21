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أخبار العالم

بعد مناشدة ملك الأردن.. فتى الزرقاء يلتقي والده في المستشفى.. شاهد

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:21 ص
فتى الزرقاء يلتقي
فتى الزرقاء يلتقي والده
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قسم الخارجي
سمحت السلطات الأمنية في الأردن، لوالد الفتى صالح المعروف بـ"فتى الزرقاء" بزيارة ابنه في المستشفى، رغم أنه كان محتجزًا بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل.

والتقى فتى الزرقاء بوالده في المستشفى، حسبما يظهر في مقطع فيديو، صالح حمدان بطل واقعة "جريمة الزرقاء" يتبادل الحديث مع الوالد، في مشهد أثار ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال المقطع، دعا فتى الزرقاء ووالده، للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وولي عهده، بعد تلبية طلب صالح في رؤية والده والجلوس معه.

واتخذت الجهات الأمنية القرار نظرًا للظروف الصحية والانسانية التي يمر بها الفتى صالح وعائلته.

وشهدت محافظة الزرقاء في الأردن جريمة بشعة منذ أيام، حيث اختطف عدد من الأشخاص الفتى صالح 16 عاما، وقاموا ببتر يديه وفقأ عينيه، ثم ألقوه بالشارع غارقاً في دمائه.

وأكد الأمن العام الأردني أنه فور ورود بلاغ عن الواقعة تم تحديد هوية الأشخاص الذين اعتدوا عليه، وإلقاء القبض عليهم.

وفي وقت سابق، ظهر فتى الزرقاء في مقطع فيديو يناشد العاهل الأردني بالإفراج عن والده المسجون، على خلفية اتهام بالقتل.

وتسببت الجريمة في حالة من الغضب في الأوساط الأردنية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، فيما يواجه المعتدون على الصبي اتهامات بينها الشروع بالقتل العمد، وإحداث عاهة دائمة، والخطف الجنائي، وغيرها من التهم.

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