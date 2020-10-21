مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 21 - 10 - 2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم، الأربعاء، الموافق 21 أكتوبر 2020، عددًا من المواجهات النارية، في مختلف ملاعب العالم، أبرزها انطلاق الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري أبرز مواعيد مباريات اليوم، الأربعاء، 21 أكتوبر 2020، على النحو التالي.





مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم

ريد بول سالزبورج النمساوى × لوكوموتيف موسكو الروسى – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 2

ريال مدريد × شاختار الأوكرانى – السابعة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 1

بايرن ميونخ × أتلتيكو مدريد – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

إنتر ميلان × بوروسيا مونشنجلادباخ – التاسعة مساء - على قناة beIN Sports HD 4

مانشستر سيتى × بورتو – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 2

أولمبياكوس × مارسيليا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 6

أياكس أمستردام × ليفربول – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

ميتييلاند الدنماركى × أتالانتا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 5







