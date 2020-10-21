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حلم كل شاب..التنمية الصناعية: 7 مجمعات صناعية بمساحات مختلفة فى المحافظات.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال المهندس محمد الزلاط، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مبادرة الرئيس  عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب وصغار المستثمرين هي حلم لكل شاب لان لكل شاب حلمه أن  يقوم بمشروع مؤكدا أنه نعمل على توفير جميع الشروط والاشتراطات وتم تهيئة الفرص حتى يقوم الشباب بمشاريعهم.

وأضاف الزلاط خلال حديثه ببرنامج 8 الصبح، المذاع على فضائية dmc، أن طرح ٧ مجمعات صناعية فى ٧ محافظات وهى مبنية بشكل معمارى متميز وبها مساحات مختلفة تبدأ من 48 متر، وجميعها بها اعمال مرافق كاملة والوحدة نفسها بها خط مياه وخط صرف، بالإضافة إلى شبكة للحريق، وجاهزة للعمل فورًا، مشيرًا إلى أن الـ٧ محافظات كمرحلة أولى وباقى المحافظات سيكون لها نصيب.

وتابع أن وزيرة التجارة والصناعة طرحت 7 مجمعات صناعية فى الإسكندرية والغربية والبحر الحمر وسوهاج والاقصر وبني سويف والمنيا، منوها بأن المجمعات الصناعية بالمحافظات السبعة بمنطقة متميزة للخدمات تشمل مبانى إدارية ومعارض ومسجد ومنافذ بيع وسوبر ماركت وبنك ومطعم وكافتيريا. وكافة الوحدات الصناعية عبارة عن منشآت معدنية أو خرسانية ولها واجهات معمارية حديثة.

وأشار إلى أن يمكن الحصول على كراسات الشروط الخاصة بهذه الوحدات مقابل رسوم مخفضة تتراوح بين 300 جنيه و500 جنيه فقط دون أية تكاليف إضافية ويمكن الحصول على كراسة الشروط اليكترونيا من خلال موقع الخريطة الاستثمارية. 

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