إحالة 92 طبيبا وممرضة في البحيرة للتحقيق.. تفاصيل

نفذت الوحدة المحليه بمركز ومدينه الدلنجات ، بالتنسيق مع الرقابه والمتابعة، حملة مرورية لمتابعة حركة سير العمل بالواحدات الصحية معرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية.

أسفرت الحملة عن إحالة ٩٢ طبيبا وممرضة وموظفين إداريين من العاملين بالوحدة الصحية لقرية الوفائية وبعض المصالح الحكومية في القرية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني.

من جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة مدى الانضباط الإدارى وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة.

ويذكر أن أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، أنه فى إطار متابعه فاعليات مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ، بهدف علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للإعتلال الكلوى ، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لإستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم ، وصرف العلاج بالمجان.

أوضح محافظ البحيرة، أن تم فحص 330 ألف مواطن بنطاق المحافظة بهدف الإكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة ، مثل مرض السكرى ، وإرتفاع ضغط الدم ، والسمنة بالإضافة إلى الإكتشاف المبكر للإعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة .



وشدد محافظ البحيرة ، على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوي البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء علي إدخال البيانات بالبرنامج .



من جانبه أشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أنه يتم تقديم الخدمة الطبيه من خلال 164 موقع بوحدات و مراكز صحة الأسرة بالإضافة إلي 38 فريق متحرك و47 موقع ثابت بخلاف وحدات و مراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن 40 فأكثر ، لافتا إلي أن الفرق تعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء، مؤكدا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد ، وتستمر حتى 31 ديسمبر 2020 .

كما نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبية علاجية بقرية سيدى عقبه التابعة لمركز المحمودية، علي مدار يومين، لتقديم الخدمات الطبية والصحية للقري و الأماكن الأكثر احتياجا بمراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي ١٢٤٣ مريض من خلال ٤ عيادة متنقلة في التخصصات المختلفة مثل جراحة عامة ، جلدية تناسلية ، امراض عيون، مسالك ، اطفال ، نساء وتوليد ، امراض باطنة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن تم إجراء ٢٥٢ تحاليل دم وطفيليات، ٧ اشعة سينية، ١١٠ كشف مبكر علي الامراض الغير سارية ، ١٠٠ استبيان، علي هامش القافلة تم عمل ندوة تثقيف صحي لأكثر من ٢٤٦ مواطن و إجراء ٢١ حالة خلع أسنان و اجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١١٢٥ تذكره.

أكد "طلحة" ، أن المديرية تكثيف تنظيم القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.

كما قامت مديرية الصحة بالبحيرة، بتوقيع الكشف الطبي على 971 مريض من خلال 4 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل جراحة عامة ، أمراض نفسية وعصبيه ، تنظيم أسرة ، اطفال ، نساء وتوليد ، امراض باطنة، من خلال قافلة طبية مجانية بقرية رزق درويش بمدينة النوبارية.

أشار وكيل الوزارة، إلى أن تم إجراء 308 تحاليل دم وطفيليات، 4 أشعة سينية، وتوقيع 99 كشف مبكر علي الامراض الغير سارية، وعمل تثقيف صحي لعدد 216 حالة.

من جانبه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة بالقري والعزب والنجوع ، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية، والمحرومة من الخدمات الطبية

ووجه محافظ البحيرة، بإستمرار عمل تلك القوافل الطبية العلاجية مع تكثيف جهود توعية المواطنين لتحقيق المستهدف منها وتحقيق أكبر إستفادة لهم من تلك القوافل والعمل على إيصال الخدمة العلاجية الجيدة بالمناطق المحرومة بقرى وعزب ونجوع المحافظة.

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