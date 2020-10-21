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فن

مهرجان الجونة السينمائى يكشف عن مذيعة حفل الافتتاح

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:21 م
هيلدا خليفة
هيلدا خليفة
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أحمد إبراهيم
نشر الحساب الرسمى لمهرجان الجونة السينمائى مقطع فيديو يكشف فيه عن مقدمة حفل افتتاح المهرجان و الذى من المقرر أن يقام يوم الجمعة المقبل. 

وظهر فى مقطع الفيديو الاعلامية هيلدا خليفة معلنة عن تقديمها حفل افتتاح الدور الرابعة من المهرجان والتى تقام فى مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. 

وعبرت هيلدا عن سعدتها بتقديم حفل افتتاح الدور الجديدة من المهرجان وسعيد بتواجد فى مصر.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة الرابعة من المهرجان يوم الجمعة القادمة، بينما سيقام حفل الختام وإعلان الجوائز في 30 أكتوبر.

ويشهد المهرجان هذا العام، عرض 65 فيلمًا من 42 دولة.

وكانت نشرت الإعلامية هيلدا خليفة من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة جديدة لها وهي ترتدي البيجامة.

وعلقت هيلدا على الصورة قائلة: "بالبجامة" وتفاعل الجمهور مع الصورة معجبون بالشكل الذي ظهرت به وشكل "البيجامة".

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