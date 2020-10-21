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رياضة

سموحة يواصل تدريباته ويواجه سماد أبوقير وديا الجمعة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:54 م
أحمد سامي
أحمد سامي
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منتصر الرفاعي
يواصل الفريق الكروى الأول بنادى سموحة تحت قيادة أحمد سامى المدير الفنى تدريباته على ملعب النادى فى الرابعة من مساء اليوم استعدادا لمواجهة  نادى مصر فى ختام مسابقة بطولة الدورى العام.

ويعقد أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحه، جلسة مع اللاعبين قبل مران اليوم؛ للحديث عن بعض الخطط التدريبة التى ينوى تطبيقها خلال الفترة المقبلة خصوصًا وأن هناك رغبة قوية لدى ادارة النادى فى المنافسة على لقب الدورى فى الموسم الجديد.

واتفق الجهاز الفنى على خوض مباراة ودية أمام فريق سماد أبوقير يوم الجمعة المقبلة على ملعب النادى من أجل المحافظة على المستوى الفنى والبدنى للاعبين ، قبل انتهاء الدورى وبدء الموسم الجديد.

ومازالت مفاوضات مسؤلى سموحه قائمة مع اللاعبين المطلوب التعاقد معهم بموافقة أحمد سامى من أجل تدعيم الفريق فى الموسم المقبل.

وتعاقد سموحه قبل عدة أيام مع محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى  ومن قبله السودانى أطهر الطاهر لاعب نادى الهلال فى اطار خطة الصفقات الجديدة المتفق عليها بين رئيس النادى فرج عامر والمدير الفنى.

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