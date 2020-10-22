حرقت يد مرتديها.. مشكلة كبرى بـ ساعة آبل الذكية Apple Watch SE

واجه أحد مستخدمي ساعة آبل الذكية المعروفة باسم Apple Watch SE ، من كوريا الجنوبية مشكلة في ارتفاع درجة حرارة الجهاز القابل للارتداء والتي تسببت في تلف الشاشة أو إحراق معصم يد المستخدم.





وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، وصل عدد الحالات المؤكدة التي تعاني من ارتفاع حرارة ساعة آبل المنخفضة التكلفة Apple Watch SE حتى الآن إلى 6 من أشخاص، وفي بعض الحالات بدأت بعد أيام قليلة من شراء الساعة الذكية، وكان ظهور نقاط باللون الأصفر في الشاشة علامة واضحة على ذلك.





واكتشف بعض مستخدمي ساعة Apple Watch SE، أن مشكلة ارتفاع الحرارة تظهر عند بدء شحن الساعة الذكية، وبينما واجه الآخرين ارتفاعا في درجة حرارة الساعة الذكية أثناء ارتدائهم على اليد مما تسبب في حرق المعصم.





يذكر أن ثلاثة من المستخدمين الستة، الذين أبلغوا عن المشكلة قد تلقوا بالفعل ساعات جديدة من شركة آبل بديلة عن الأجهزة التي ظهرت بها مشكلة ارتفاع الحرارة، ولا يزال من الصعب تقييم ضخامة المشكلة.





وأشار تقرير نشره موقع "Phonearena" التقني، إلى أن ساعة آبل الذكية Apple Watch SE لم تنجح في سوق كوريا الجنوبية، ولا يتأثر بالمشكلة سوى الإصدار المميز بحجم 40 مللميتر بشكل خاص والمزود بمودم GPS و LTE.





الجدير بالذكر أن شركة آبل طرحت ساعة Apple Watch SE الذكية بتكلفة منخفضة وآداء أسرع مرتين أكثر من سلسلة Series 3، والتي تأتي بمجموعة من الميزات من بينها: اكتشاف السقوط، والبوصلة ومقياس الارتفاع الدائم ، وتتبع النوم، وذلك مقابل سعر 279 دولار أمريكي.