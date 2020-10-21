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تعليم

تأهيل معملي الدراسات الطيفية ومتبقيات المبيدات للاعتماد الدولي بجامعة عين شمس

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:21 م
صدى البلد
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حسام الفقي
شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مراسم تأهيل معملي معمل الدراسات الطيفية والديناميكية فائقة السرعة بكلية العلوم  ومعمل متبقيات المبيدات في الغذاء بكلية الزراعة للاعتماد الدولي.
حيث أكد ا. د محمود المتيني ان جامعة عين شمس تبذل قصاري جهدها من اجل تأهيل كافة المعامل للاعتماد الدولي وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية، مثمنا التعاون البناء مع المجلس الوطني للاعتماد (ايجاك)، تحت اشراف وحدة المشروعات بوزارة التعليم العالي.  

واشار الى انه جاري تأهيل 11 معمل بمختلف كليات الجامعة طبقا للمواصفات الدولية  ISO ice 15189/17025  

وذلك بحضور ا. د محمد رجاء عميد كلية العلوم ، ا. د احمد جلال عميد كلية الزراعة، د. محمود وفيق القائم بعمل مدير إدارة تأهيل المعامل للاعتماد الدولي، د. اسامة جلال استشاري بوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي، ا. د فرحات سعد استشاري بوحدة ادارة مشروعات تطوير التعليم العالي، ا. د رشا خفاجي مدير  مركز ضمان الجودة بالجامعة، ا. د تامر النادي مدير ادارة المنح والمشروعات بالجامعة. 

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