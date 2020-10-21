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رياضة

ريال مدريد يخسر أمام شاختار في دوري أبطال أوروبا.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
فاز فريق شاختار دونستيك الأوكراني على مضيفه ريال مدريد بثلاثة اهداف مقابل هدفين ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب ألفريدو دي ستيفانو فى إطار الجولة الأولى لدوري المجموعات فى دوري أبطال أوروبا .


وسجّل اللاعب البرازيلي، تيتي، مهاجم شاختار دونستيك الأوكراني، هدف فريقه الأول، في مرمى فريق ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.


الهدف جاء من مراوغة رائعة من مدافع شاختار، الذي انطلق ورواغ وتوغل حتى وصل منطقة جزاء ريال مدريد، ثم سقط أرضًا، لترتد الكرة من الدفاع لـ تيتي، الذي سدد الكرة مباشرةٍ في شباك الحارس كورتوا.


وسجل الهدف الثاني المداف رافايل فاران بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 33 من زمن المباراة قبل أن يضيف الفريق الاوكراني الهدف الثالث فى الدقيقة 44 ، عقب  تمريرة من تيتي إلى مانور سولومون المتمركز على حدود منطقة جزاء ريال مدريد فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت أقصى يمين ثيبوه كورتوا، لينتهي الشوط الأول بتقدم شاختار بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، استطاع الكرواتي لوكا مودريتش تسجيل الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 54 بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

وفي الدقيقة 59، استغل البرازيلي فينسيوس جونيور خطأً دفاعيًا في صفوف شاختار، ليسكن الكرة في شباكهم معلنًا عن الهدف الثاني للوس بلانكوس.

حاول بعد ذلك لاعبو ريال مدريد تعديل النتيجة لكن دون فائدة، حتى انهم سجلوا هدفًا عن طريق فالفيردي لكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفار لتنتهي المباراة بخسارتهم أول 3 نقاط في دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد شاختار لـ 3 نقاط في المركز الأول في المجموعة الثانية، بينما توقف رصيد ريال مدريد عند صفر نقطة في المركز الرابع والأخير.

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