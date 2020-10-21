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اقتصاد

منح شهادة الجودة لمحطتى مياه الحميدان والجزيرية في قنا

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:54 م
صدى البلد
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امنة عبدالعظيم
أعلن المهندس محمد جلال عبدالفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا حصول محطة مياه الحميدات ٦٠٠ ل/ث ومحطة مياه الجزيرية ٨٠ل/ث علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة  T.S.M.

وأوضح أن شهادة TSM هى شهادة جودة ألمانية في مجال التشغيل والصيانة، والسلامة والصحة المهنية والمعامل والموارد البشرية، للتأكد من أتباع إجراءات التشغيل القياسية وضمان استدامة الخدمة.

وأضاف أنه تم التفتيش ومراجعة المحطات للتأكد من مطابقة المعايير والاشتراطات لمنح شهادة الجودة بحضور المهندسة ماجدة عزيز - والدكتور محمد عبدالمنعم مفتشي ادارة T.S.M بالشركة القابضة.

وأشار إلى أن الشركة تسعى دائما إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار توجيهات الدولة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمتابعة المستمرة من اللواء أشرف الداودي محافظ قنا والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدعم الفني المستمر من الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة.

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