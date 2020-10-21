منح شهادة الجودة لمحطتى مياه الحميدان والجزيرية في قنا

أعلن المهندس محمد جلال عبدالفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا حصول محطة مياه الحميدات ٦٠٠ ل/ث ومحطة مياه الجزيرية ٨٠ل/ث علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M.





وأوضح أن شهادة TSM هى شهادة جودة ألمانية في مجال التشغيل والصيانة، والسلامة والصحة المهنية والمعامل والموارد البشرية، للتأكد من أتباع إجراءات التشغيل القياسية وضمان استدامة الخدمة.





وأضاف أنه تم التفتيش ومراجعة المحطات للتأكد من مطابقة المعايير والاشتراطات لمنح شهادة الجودة بحضور المهندسة ماجدة عزيز - والدكتور محمد عبدالمنعم مفتشي ادارة T.S.M بالشركة القابضة.



