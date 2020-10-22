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توك شو

سيدة تعمل على توك توك: بيتي متهالك وأتمنى من التضامن النظر إلى حالتي.. فيديو

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 06:54 ص
ايه
ايه
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إبراهيم القادري
ناشدت آية، سيدة تعمل على "توك توك، وزارة التضامن، النظر إلى حالتها، حيث إن والدتها تبلغ 63 عاما، وتعيش في بيت متهالك، والعام الماضي غرق منزلها بسبب الأمطار.

وأضافت "آية"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع علي قناة "المحور"، أن العام الماضي لم تجد مكانا للنوم بسبب إحاطة المياه بنا من جميع الجهات، مشيرة إلى أن جميع مقتنيات المنزل غرقت بالكامل. 

وأوضحت ايه: أنها قامت بالعمل علي توك توك حتى تكسب المال من الحلال رغم أنها مطلقة منذ 3 سنوات ونصف، وعملت في جميع المجالات.

وتابعت أن فصل الشتاء عندما يأتي عليها هي وأسرتها يسبب لهم العديد من المشاكل بسبب عدم تحمل المنزل للأمطار.

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