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توك شو

بعد بكاء أحمد موسى.. الحكومة تستجيب لـ فتاة التوك توك.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:17 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، طالب بتفاصيل كاملة عن فتاة الإسماعيلية التى تعمل على توك توك من أجل الإنفاق على أسرتها.


وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن منظومة الشكاوى تتحرك بعد دقائق من عرض مشكلة فتاة الإسماعيلية.


وبكى الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامجه على مسئوليتي، وأثناء حديثه عن آية رجب سائقة توك توك، التى تعمل من أجل الإنفاق على أسرتها.


وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن ظروف هذه الفتاة تجعل أى انسان يبكي من صعوبتها.


وقالت سائقة توك توك خلال لقائها فى تقرير عرض مع الإعلامي أحمد موسي، إنها سيدة مطلقة منذ ثلاث سنوات ونصف السنة ووالدتها كانت تعمل وبعد ذلك خرجت الى المعاش، واتجهت لـ العمل على التوك توك للإنفاق على والدتها كبيرة السن وطفلتها التى تعانى من مشكلات صحية. 

ولفتت إلى أن فكرة عملها على توك توك جاءتها بعد أن عجزت عن توفير الأموال للإنفاق على أسرتها الصغيرة وأنها قامت بالحصول على التوك توك بنظام التقسيط، وكشفت أنها تواجه بعض المضايقات فى الشارع، ولكن فى الجانب الآخر تجد من يساعدها فى أزمتها بالكلمة الطيبة. 


وأشارت إلى أنها مستمرة فى عملها للإنفاق على أسرتها، وتتمنى من يساعدها فى المشكلات التى تعانى منها وذلك من خلال توفير فرصة عمل فى أى مكان.

وفى نفس السياق قالت والدة آية، إنها تعانى ظروفا صعبة، وابنتها تعمل من اجل الإنفاق عليهم، ودخلت فى حالة بكاء خلال الفيديو.. قائلة عايزه السُترة بتاعة الآخرة".

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