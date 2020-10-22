أسعار حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية نحو 6 علب حلوى المولد النبوي، استعدادا لاحتفالات المولد النبوي الشريف بأسعار مختلفة تبدأ من 60 جنيهًا والمجمعات الاستهلاكية.





وينشر صدى البلد أسعار حلوى المولد داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كالآتي:





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1- علبة حلاوة مولد مميزة زنة 1 ك بسعر 60 جنيهًا

2- علبة حلاوة مولد مميزة زنة 2 ك بسعر 120 جنيهًا

3- علبة حلاوة مولد مميزة زنة 3 ك بسعر 200 جنيه

4- علبة حلاوة مولد مميزة زنة 5 ك بسعر 350 جنيهًا

5- علبة حلاوة مولد فاخرة زنة 3 ك بسعر 300 جنيه

6- علبة حلاوة مولد فاخرة زنة 5 ك بسعر 550 جنيهًا





وتأتي جهود الحكومة التى تنفذها وزارة التموين بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، حاليا ضمن مساعى تخفيف الأعباء على المواطن وتوفير المنتجات والسلع بأسعار أقل من مثيلتها الموجودة بالسوق، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا طرح حلوى المولد النبوى عبر منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة بمختلف المناطق والمحافظات.



