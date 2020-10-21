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رياضة

تأجيل غطسة ولاء حافظ فى شرم الشيخ إلى الغد لتعرضه لوعكة صحية

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 11:45 م
ولاء حافظ
ولاء حافظ
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إسماعيل محمود
تقرر تأجيل الغطسة التي كان مقررًا أن يقوم بها الربان ولاء حافظ إلى غد الخميس، بسبب ظروف صحية يعاني منها الربان.

وكان مقررًا للربان العالمى ولاء حافظ للبقاء تحت الماء بداية من يوم 21 أكتوبر 2020 بمدينة شرم الشيخ بالتزامن مع العيد القومى للقوات البحرية المصرية وأعياد تحرير سيناء ليحقق أطول مدة بقاء تحت الماء لينافس بها الأصحاء عالميا ليصبح أول معاق شلل رباعى يتحدى الأصحاء على مستوى العالم.

ويقوم أيضا الربان ولاء حافظ بتنفيذ أكبر علم لدولة تحت الماء بمشاركة مجموعة من الغواصين المصريين ليحقق رقم عالمى جديد بموسوعة غينيس ريكورد العالمية حيث يبلغ طول العلم المصرى 1125 مترا مربعا. 

وتحتفل القوات البحرية المصرية بالعيد القومى لها الذى يوافق 21 أكتوبر من كل عام وهو اليوم الذى قامت فيه قواتنا البحرية بتدمير المدمرة إيلات وكانت تعد أكبر الوحدات البحرية الإسرائيلية فى ذلك الوقت.

يذكر أن الربان البطل ولاء حافظ هو ضابط بالقوات الخاصة البحرية عمل بالقسم البحرى بوزارة البحث العلمى، وكان قائد سرب الغواصين فى نفس الوقت، ثم عمل مرشد بهيئة قناة السويس. وقام بتحقيق رقم 51 ساعة تحت الماء ليسجل بها بموسوعة غينيس ريكورد العالمية ويكسر الرقم الأمريكى المحقق فى ذلك الوقت. 

وتعرض الربان ولاء حافظ لحادث سيارة أصيب على اثره بشلل رباعي فقرر أن يضرب للعالم مثالا للبطل الذي لا تقهره الظروف كواحد من أبناء البحرية المصرية. 


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