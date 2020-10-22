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منوعات

بحجم بريطانيا.. غابات الأمازون تتعرض لحرائق غير مسبوقة.. اعرف السبب

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:49 ص
غابات الأمازون البرازيلية
غابات الأمازون البرازيلية تتعرض لحرائق غير مسبوقة
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يارا زكريا
أظهرت بيانات جديدة التهام حرائق غابات الأمازن المطيرة بالبرازيل، مساحة 90 ألف ميل مربع بزيادة كبيرة عن العام الماضي، حيث يقترب حجم المناطق التي احترقت كثيرًا من مساحة بريطانيا.

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية تقول منظمة السلام الأخضر العالمية، إن أكبر منطقة للأراضي الرطبة في العالم- والتي تعرف برئة الأرض- تتعرض لحرائق غير مسبوقة، حتى مع استمرار دعوات تقليل تناول الناس للحوم.

وتظهر بيانات المعهد الوطني البرازيلي لأبحاث الفضاء أنه على الرغم من وعد الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو بعدو وجود حرائق في يوليو، استمر قطع الأشجار مما تسبب في انتشار الحرائق بسرعة أكبر.


وأطلقت المؤسسة الخيرية حملة لتسليط الضوء على التأثير "المدمر" لإنتاج اللحوم الصناعية على منطقة الأمازون، حيث ترى أنها المحرك الوحيد الأكبر لإزالة الغابات في جميع أنحاء العالم.

والسبب في ذلك قطع الأشجار لإفراغ مساحة لإنتاج لحوم الأبقار ومحاصيل العلف الحيواني مثل فول الصويا وهو السبب رئيسي لإزالة الغابات في أمريكا الجنوبية.

كما تناشد الحملة المتاجر الكبرى وسلاسل الوجبات السريعة بالالتزام باستبدال نصف لحومها بخيارات نباتية صحية بحلول عام 2025.

جدير بالذكر أن علماء من البرازيل والولايات المتحدة ذكروا أن الاعتداءات التي تتعرض لها غابات الأمازون أكبر من المتوقع بحوالي 60 بالمئة.

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