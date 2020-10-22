بحجم بريطانيا.. غابات الأمازون تتعرض لحرائق غير مسبوقة.. اعرف السبب

مساحة 90 ألف ميل مربع بزيادة كبيرة عن العام الماضي، حيث يقترب حجم المناطق التي احترقت كثيرًا من مساحة بريطانيا.

أظهرت بيانات جديدة التهام حرائق غابات الأمازن المطيرة بالبرازيل،