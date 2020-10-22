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مرأة

علامات تدل على الإصابة بفقر الدم.. تخلصي منه بهذه الفاكهة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 03:16 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
إذا كنت تعانين من فقر الدم، فهذا يعني أن هناك عددًا أقل من خلايا الدم الحمراء في الدم وأن تركيز الهيموجلوبين في دمك منخفض، كما تعد الأعراض الأكثر شيوعًا لفقر الدم هي ضيق التنفس ، والخمول ، والإرهاق ، والخفقان.

ووفقا لموقع "بولد سكاى" الهندى، هناك أعراض تحذيرية غير معتادة مؤشر للإصابة بفقر الدم  التي يجب ألا تتجاهلها وتفحصها.

1. جلد شاحب
2. آلام في الصدر مستمر .
3.  البواسير فإذا كنت تعاني من البواسير أو قرحة المعدة ، فمن المحتمل أنك تعاني من فقر الدم بسبب فقدان الدم الداخلي.
4. معدل ضربات القلب السريع فقد يعني ذلك أنك مصاب بفقر الدم وأن قلبك لا يتلقى كمية كافية من الدم.
5. الأظافر الهشة


أعشاب لعلاج الانيميا

على الجانب الآخر هناك العديد من الاعشاب التى تساعد على علاج الأنيميا

1.  نبات القراص ..غنى بوجود فيتامينات أ (الريتينول) ، ومجموعة ب ، وج (حمض الأسكوربيك) ، وك ، وكلها تعمل على تحسين امتصاص الحديد في الجسم

2. الأفوكادو ..
يحتوى الأفوكادو على كميات كبيرة من الحديد لذا ينصح بتناوله لمن يعانون من حالات الانيميا الشديدة

3. الليمون

 جميع ثمار الحمضيات غنية بفيتامين ج (حمض الأسكوربيك) المعروف بتسهيل امتصاص الحديد

4. الهندباء.. 

يمكن علاج فقر الدم من خلال معرفة سببه وشدته. بشكل عام ، يشمل علاج فقر الدم الأدوية وتغيير النظام الغذائي وأحيانًا الجراحة أيضًا
ومن أجل زيادة الهيموجلوبين ، فأنت بحاجة إلى مزيد من الحديد

نصائح تحميك من الأنيميا

على الجانب الاخر وفقا لموقع هيلث إليك نصائح تحميك من الاصابة بالأنيميا وهى:

تناول الخضراوات الورقية بشكل كبير.
تناول فيتامين سي لأنه يساعد على امتصاص الحديد بكثرة.
التقليل من السكريات لأنها تقلل امتصاص الحديد.

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