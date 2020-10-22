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فن

فيلم Demon Slayer The Movie: Mugen Train يحقق إيرادات تبلغ 44 مليون دولار

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 05:28 ص
فيلم الرسوم المتحركة
فيلم الرسوم المتحركة Demon Slayer The Movie: Mugen Train
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم الرسوم المتحركة Demon Slayer The Movie: Mugen Train إيرادات بلغت قيمتها 44 مليون دولار وذلك بعد عرضه فى سينما العالم منذ اسبوع تقريبا. 

 والفيلم من تأليف وإخراج كريستوفور نولان، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم العالميين، ومن أبرزهم روبيرت باتينسون وجون ديفيد واشنطن وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى، وغيرهم. 

وتدور أحداث الفيلم في إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

ودخل الفيلم دخل فى مقارنة بينه وبين فيلم Frozen 2 الذى عرض العام الماضى وحقق فى اسبوعه الاول 30 مليون دولار وانتهى بـ 121 مليون دولار فى اليابان فى عام 2019 . 

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