أيهما أفضل؟ .. مقارنة بين كيا سبورتاج وهيونداي توسان

الـSUV، التى تشهد منافسة شرسة بين شركتي كيا هيونداي ، بعد تقديمهما لأكثر سيارتين انتشارًا على الطرق من هذه الفئة، وهما كيا سبورتاج وهيونداي توسان. تزداد المنافسة الشرسة بين عمالقة مصنعي السيارات فى السوق المصرية، خاصةً فى فئة





فى إطار ذلك يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين السيارتين من حيث السعر والمواصفات، لإتخاذ قرار شراء السيارة الأفضل حسب احتياجاتك.





1- كيا سبورتاج 2021





تأتي كيا سبورتاج بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 168 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أتوماتيكي مكون من 6 سرعات، وبفضل هذه الامكانيات فالسيارة يمكنها الانطلاق من وضع السكون لتصل الى سرعة 100 كم/ساعة خلال 11.1 ثانية فقط.





زودت الفئة الاولى بالعديد من مواصفات الامن والسلامة مثل الوسائد الهوائية، ونظام فرامل "ABS" المانع للانغلاق، وبرنامج "EBD" المتحكم في التوزيع الالكتروني للفرامل، كما حصلت أيضًا على جنوط رياضية قياس 17 بوصة تضيف لمسة رياضية للاطارات، بالإضافة الى مصابيح أمامية ذات لمسة شرسة، وزجاج فاميه للمقاعد الخلفي والزجاج الخلفي، مع مرايات طي كهربائية جانبية، ومكييف هواء وعدد 6 مكبرات صوت، بالإضافة إلى مقود حركة مزود بأحدث أنظمة التحكم والترفيه.





أما الفئة الثانية أضافت بعض من الكماليات تختلف عن فئتها الاولى مثل حساسات الركن وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، ومثبت سرعة، ومصابيح LED أمامية، وشاشة عرض قياس 8 بوصة، لم تختلف "الفئة الثالثة" كثيرًا عن نظيرتها الثانية، بل أضافت بضعة تعديلات في وسائل الأمان، بالإضافة لإشارات المرايات الجانبية.





ضمت الفئة الرابعة نفس المواصفات الموجودة بالفئات السابقة، ولكنها أضافت خاصية "ESC" التي تقوم بالتحكم فى الثبات الإلكتروني، ونظام "HAC" المسؤل عن صعود الشواهق والمرتفاعات، وبرنامج تحسين الاداء عند المنحدرات "DBC".





و تضمنت الفئة الخامسة بعض الكماليات الإضافية عن الفئات السابقة ومنها حساسات المطر، ومصابيح LED خلفية، وفرش جلد لمقاعد السيارة بالاضافة إلى خاصية التحكم الكهربائي لهم، وتغيير وضعيات مقعد السائق في 8 اتجاهات، كما امتلكت فتحة سقف بانورامية للاستمتاع بقيادة فريدة، و زر تشغيل وايقاق المحرك "بصمة"، و حصلت مقابض الأبواب على لمسه بمعدن الكروم، ومكيف هواء مزدوج التبريد.





جاءت الفئة السادسة بجميع الكماليات الموجودة في النسخ السابقة والتي تتضمن وسائل الأمان والسلامة، مثل الوسائد الهوائية، ونظام فرامل "ABS" المانع للانغلاق، وبرنامج "EBD" المتحكم في التوزيع الالكتروني للفرامل، مثل خاصية "ESC" التي تقوم بالتحكم فى الثبات الإلكتروني، ونظام "HAC" المسؤل عن صعود الشواهق والمرتفاعات، وبرنامج تحسين الأداء عند المنحدرات "DBC"، بالاضافة الى فرامل يد كهربائية.





وبلغت الأسعار الرسمية لـ كيا سبورتاج:

الفئة الاولى A/T LX 399.900 جنيه

الفئة الثانية A/T LX Cam 404.900 جنيه

الفئة الثالثة A/T LX F/O 444.900 جنيه

الفئة الرابعة A/T LX F/O Plus 454.900 جنيه

الفئة الخامسة A/T HL Plus 489.900 جنيه

الفئة السادسة A/T TL Plus 529.900 جنيه





2- هيونداي توسان 2021





زودت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، يولد قوة قدرها 130 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 161 نيوتن/ متر، معتمدة على ناقل حركة اوتوماتيك مكون من 6 سرعات.





كما تقدم أيضا فئة محرك "تربو" رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 175 حصان، وعزم أقصى دوران 265 نيوتن/ متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.





احتوت هيونداي توسان 2021 الأعلى تجهيزا على العديد من وسائل الأمن والسلامة، والتي تظهر في نظام الوسائد الهوائية "AIR BAGS"، ونظام الفرامل "ABS" المانع للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني "EBD" وفرامل يد إلكترونية، بالإضافة إلى أنظمة صعود الشواهق والمرتفعات، وخاصية الثبات الممتد عن المنحدرات الرأسية.





يتمتع التصميم الخارجي لـ"توسان" بمصابيح LED أمامية، مع تصميم الشبكات العريضة التي تساعد على أداء أفضل لانسيابية الهواء الواصل للمحرك، و اسبويلر خلفي للسيارة، مع مرايات ضم كهربائية وضبط الكتروني داخلي، بالاضافة إلى جنوط رياضية قياس 17 بوصة.





تمتعت أيضًا بحزمة من التجهيزات تتمثل في، زر تشغيل المحرك وإيقاف المحرك "بصمة"، وخاصية تشغيل المحرك عن بعد، ومقود حركة متعدد التجهيزات به العديد من أنظمة الترفيه والتحكم، بالإضافة الى مثبت سرعة، وتكييف هواء في مقدمة المقصورة وفتحات تكييف خلفية.





و ضمت أيضا شاشة قياس 7 بوصة تتوسط مقصورة القيادة لعرض الوسائط المتعددة وانظمة الملاحة، وشاشة عدادات قياس 4.3 بوصة، مجهزة بحساسات ركن وكاميرا خلفية لسهولة اصطفاف السيارة، وعدد 6 مكبرات صوت، وكسوه جلد لمقاعد السيارة بالاضافة إلى خاصية التحكم الكهربائي لهم، وتغيير وضعيات مقعد السائق فى 6 اتجاهات، كما امتلكت ايضا هذة الفئة فتحة سقف بانوراما للاستمتاع بقيادة فريدة.





وبلغ السعر الرسمي للسيارة هيونداي توسان 2021:

الفئة الاولى A/T GL TLe FL 409,900 جنيه

الفئة الثانية A/T GLS TLe FL 439.900 جنيه

الفئة الثالثة A/T GLS Plus TLe FL 464.900 جنيه

الفئة الرابعة A/T Turbo GDI MD TLe FL 464.900 جنيه

الفئة الخامسة A/T GLS Fully Loaded TLe FL 489.900 جنيه

الفئة السادسة A/T Turbo GDI TLe FL TL 514.900 جنيه