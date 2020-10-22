التربية والتعليم تعلن افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديد بمدرسة الزهور الجديدة للتعليم الأساسي، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بالطلاب الموهوبين.





جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وجه بالعمل على التوسع في مراكز الموهوبين لتكون لبنة لمشروعات أكبر تعمل على اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين من خلال برامج إثرائية تقدم للطلاب في ذلك الإطار تماشيًا مع رؤية منظومة التعليم الجديدة 2.0.



