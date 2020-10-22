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تعليم

التربية والتعليم تعلن افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديد

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:28 ص
مركز للموهوبين بمديرية
مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديدة
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ياسمين بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديد بمدرسة الزهور الجديدة للتعليم الأساسي، وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بالطلاب الموهوبين.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي وجه بالعمل على التوسع في مراكز الموهوبين لتكون لبنة لمشروعات أكبر تعمل على اكتشاف ورعاية وتنمية الموهوبين من خلال برامج إثرائية تقدم للطلاب في ذلك الإطار تماشيًا مع رؤية منظومة التعليم الجديدة 2.0.

وشهد حفل الافتتاح، تقديم الطلاب للعروض الفنية وأفكار ابتكارية في مجالات عدة، فضلًا عن زيارة لفصول رياض الأطفال والصفوف الأولى للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.
التربية والتعليم تعلن افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديد
التربية والتعليم تعلن افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديد
التربية والتعليم تعلن افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديد
التربية والتعليم تعلن افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديد
التربية والتعليم تعلن افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديد
التربية والتعليم تعلن افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديد
التربية والتعليم تعلن افتتاح مركز للموهوبين بمديرية الوادي الجديد

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