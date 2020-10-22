AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

هاني الناظر يكشف عن نوع شهير من السمك يحمى من كورونا

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:44 ص
هاني الناظر يكشف
هاني الناظر يكشف عن نوع شهير من السمك يحمى من كورونا
Advertisements
أسماء عبد الحفيظ

كشف الدكتور هاني الناظر استشارى الجلدية ورئيس المركز القومى للبحث العلمى سابقا عن نوع شهير من السمك يحمى من كورونا.


وأوضح من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أن هذا النوع من السمك يسمى دراك وضم معه مجموعة من الأسماك.


وقال الناظر "تذكروا حضراتكم ان هذه النوعية من الاسماك غنية بفيتامين د المقوي للجهاز المناعي لمقاومة الاصابة بكورونا والتي تضم معها الماكريل والسردين والتونة والدراك وجرم البياض وسليخ بياض".


وأشار إلى أن هذا النوع من الأسماك منتشر في البحر الأحمر فاحرصوا على تناوله.


ففى إطار هذا السياق تعرفي على فوائد سمك الماكريل:

سمك الماكريل يشمل العديد من العناصر الغذائية الغاية في الأهمية للجسم، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، والبروتين، والدهون الأحادية غير المشبعة، وأحماض الأوميغا 3، والفيتامينات، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم، والزنك... لذلك فمن فوائده:

 يحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم والذي له دور هام في تعزيز المناعة، وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية، وانخفاض علامات الالتهاب فى الجسم.


 يقوي المناعة وبذلك يكافح بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

يُنظم التمثيل الغذائي للجسم.

يخفف من التهابات المفاصل وآلمها.

يحفّز أنشطة الدماغ ويقوي الذاكرة، ويساعد على التركيز.

يُنظم معدلات هرمونات الجسم بالنسب المطلوبة.


يمنع ترسّب الكولسترول الضار ويحد من التجلطات الدموية

وبسبب احتوائه على أوميجا -3 والسيلينيوم فهو يساعد على تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.

يحسّن وظائف أعضاء الجسم

 بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين B12، فهو يعد عامل مساعد في الحماية من فقر الدم وتلف الجهاز العصبي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ظل انتشار كورونا.. 9 أطعمة غنية بـ فيتامين د

أفضل أنواع الفيتامينات .. 10 مكملات غذائية يحتاجها الرجال والنساء

ترشيحاتنا

إنجي علي تشارك كواليس تحضيرات افتتاح مهرجان الجونة

دعاء المظلوم.. كلمات بها يجيب الله دعاءه

بعد اختفائها يومين.. العثور على جثة امرأة حامل داخل ثلاجة في ظروف غامضة

إحباط زواج طفل وطفلة في عين شمس.. تعرف على التفاصيل ..فيديو

استياء رواد السوشيال ميديا بسبب فيديو خطوبة طفلين في عين شمس

أخبار الرياضة| تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وبكاري جاساما يقترب من إدارة مباراة الأهلي.. وغريب: قائمة المنتخب الأولمبي ليست نهائية

AdvertisementS

تحرك برلمانى عاجل بسبب وقائع التحرش بالفتيات والسيدات

جد طفلي العراق اللذين قتلا على يد أمهما يكشف تفاصيل نارية حول الحادث ..فيديو

بعد إجراء عملية في لندن.. بسمة وهبة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

حكم صلاة المرأة بدون ملابس داخلية.. الأزهر للفتوى يجيب

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

في عيد ميلاد فاطمة التابعي.. عمرها الحقيقي وسر اعتزالها التمثيل وارتداء الحجاب

أخبار الفن.. تطورات الحالة الصحية لـ بسمة وهبة.. بكاء هاني شاكر.. وتعليق ناري لـ عزيز الشافعي بسبب الزمالك

الكويت تستقبل مواطني الدول المحظورة ولكن بشروط

الضحية ضبطها برفقة عشيقها.. أم تعترف بقتل نجلها دفاعا عن النفس

وزارة الداخلية العراقية تكشف تفاصيل عن الأم التي ألقت طفليها في نهر دجلة.. فيديو

أخبار الرياضة| تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وبكاري جاساما يقترب من إدارة مباراة الأهلي.. وغريب: قائمة المنتخب الأولمبي ليست نهائية

اليوم.. الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

إهانات لفظية وتهديد راكبة بالضرب.. مشاجرة داخل حافلة بسبب خلاف حول الكمامة.. شاهد