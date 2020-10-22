هاني الناظر يكشف عن نوع شهير من السمك يحمى من كورونا

كشف الدكتور هاني الناظر استشارى الجلدية ورئيس المركز القومى للبحث العلمى سابقا عن نوع شهير من السمك يحمى من كورونا.







وأوضح من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، أن هذا النوع من السمك يسمى دراك وضم معه مجموعة من الأسماك.





وقال الناظر "تذكروا حضراتكم ان هذه النوعية من الاسماك غنية بفيتامين د المقوي للجهاز المناعي لمقاومة الاصابة بكورونا والتي تضم معها الماكريل والسردين والتونة والدراك وجرم البياض وسليخ بياض".





وأشار إلى أن هذا النوع من الأسماك منتشر في البحر الأحمر فاحرصوا على تناوله.





ففى إطار هذا السياق تعرفي على فوائد سمك الماكريل:



سمك الماكريل يشمل العديد من العناصر الغذائية الغاية في الأهمية للجسم، حيث يحتوي على نسبة كبيرة من الماء، والبروتين، والدهون الأحادية غير المشبعة، وأحماض الأوميغا 3، والفيتامينات، والحديد، والمغنيسيوم، والفسفور، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والصوديوم، والزنك... لذلك فمن فوائده:

يحتوي على نسبة عالية من السيلينيوم والذي له دور هام في تعزيز المناعة، وتنظيم هرمونات الغدة الدرقية، وانخفاض علامات الالتهاب فى الجسم.





يقوي المناعة وبذلك يكافح بعض الأمراض الخطيرة مثل السرطان.

يُنظم التمثيل الغذائي للجسم.

يخفف من التهابات المفاصل وآلمها.

يحفّز أنشطة الدماغ ويقوي الذاكرة، ويساعد على التركيز.

يُنظم معدلات هرمونات الجسم بالنسب المطلوبة.





يمنع ترسّب الكولسترول الضار ويحد من التجلطات الدموية

وبسبب احتوائه على أوميجا -3 والسيلينيوم فهو يساعد على تحسين وظائف القلب والأوعية الدموية.







يحسّن وظائف أعضاء الجسم

بسبب احتوائه على نسبة عالية من فيتامين B12، فهو يعد عامل مساعد في الحماية من فقر الدم وتلف الجهاز العصبي.