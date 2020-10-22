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أخبار العالم

إنذار بحري.. تحرك يوناني عاجل لمواجهة نشاط تركي في شرق المتوسط

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:47 ص
البحرية اليونانية
البحرية اليونانية
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أحمد محرم
أفادت قناة "العربية" بأن خدمة المسح البحري اليونانية أصدرت إنذارًا بحريًا مضادًا لإنذار بحري تركي جديد.


وأكدت اليونان أن الإنذار البحري يؤكد أن الأنشطة التركية ضمن المناطق البحرية اليونانية.

وكانت السلطات التركية قد أعلنت مساء أمس تمديد مهمة 3 سفن تابعة لها في شرق البحر الأبيض المتوسط وسط توتر مستمر في المنطقة مع اليونان.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، أصدرت البحرية التركية إنذارًا بحريًا ذكرت فيه أن سفن أوروتش ريس وأتامان وجنكيز خان ستواصل مهمتها للتنقيب عن مصادر الطاقة جنوبي جزيرة رودوس اليونانية حتى 27 أكتوبر، بينما كان من المخطط سابقا لتعمل في المنطقة حتى 22 من هذا الشهر.

وغادرت سفينة التنقيب أوروتش ريس ميناء أنطاليا يوم 12 أكتوبر لتبدأ مهامها شرق البحر الأبيض المتوسط في مياه تعتبرها اليونان جزءا من منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ومنذ 13 سبتمبر رست هذه السفينة في ميناء أنطاليا من أجل عمليات الصيانة، إثر قيامها بأنشطة مسح سيزمي شرقي المتوسط.

وتمثل مهمة هذه السفينة في المنطقة مصدرا كبيرا للتوتر بين تركيا واليونان، وسبق أن هدد الاتحاد الأوروبي السلطات التركية بفرض عقوبات عليها حال اتخاذها "إجراءات استفزازية جديدة" شرق المتوسط، إلا أن أنقرة أكدت مرارا عزمها مواصلة عمليات التنقيب في تلك المياه التي تعتبرها تابعة لها.

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