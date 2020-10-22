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فن

رانيا منصور تخضع لجلسة تصوير جديدة

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:04 م
رانيا منصور
رانيا منصور
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آيه عاطف
خضعت الفنانة رانيا منصور، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور حسام خطاب.

وإرتدت رانيا، فستان أسود أنيق، طويل مفتوح على شكل V، كما حرصت على التقاط الفوتوسيشن في الصحراء في أجواء هادئة.

يذكر أن نشرت الفنانة رانيا منصور، مجموعة صور جديدة لها من كواليس مسلسل "أسود فاتح "عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت رانيا منصور علي الصور كالتالي: "آية.. من مسلسل #اسود_فاتح".

تدور أحداث مسلسل "إسود فاتح" في إطار اجتماعي يناقش القضايا العصرية، بطولة نخبة من الفنانين من بينهم هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، وعمر السعيد، ورانيا منصور، وفراس سعيد، وشريف سلامة، وصبري فواز، وتأليف أمين جمال، ومن إخراج كريم العدل. 
رانيا منصور تخضع لجلسة تصوير جديدة
رانيا منصور تخضع لجلسة تصوير جديدة
رانيا منصور تخضع لجلسة تصوير جديدة
رانيا منصور تخضع لجلسة تصوير جديدة

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