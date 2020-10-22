AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حكم الفار يكشف حقيقة تغاضي نيانت عن ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الزمالك

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:15 م
مصطفى غربال
مصطفى غربال
Advertisements
مجدي سلامة
أكد الحكم الجزائري مصطفى غربال والذي كان بداخل غرفة الفار ، أنه لن يتحدث مطلقًا بعد مباراة الزمالك والرجاء عبر أي وسيلة إعلامية أو صحفية. 

وكانت بعض التقارير الجزائرية قد تناولت تصريح للحكم مصطفى غربال يفيد بأنه كان يتحدث مع الحكم الكاميروني أليوم نيانت عبر السماعة لرؤيته تقنية في ركلة الجزاء المشكوك بها لصالح الرجاء لكنه لم يكن يرد عليه. 

وقال غربال في تصريحات خاصة لصدى البلد عن هذا الأمر : " غير صحيح على الإطلاق ، لم أتحدث بأي وسيلة إعلامية ".

وأضاف : " الحكام التي تتواجد بمعسكر بطولة دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية ممنوعين من التحدث عبر أي وسيلة إعلامية ".

وعن صحة ركلة الجزاء لصالح الرجاء ، رفض الحديث عنها معللًا التصريح الماضي وفقًا للإتحاد الإفريقي. 

يذكر أن نادي الزمالك قد فاز على نظيره الرجاء بهدف نظيف ، على ملعب محمد الخامس ، في إطار ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خبير تحكيمي مغربي: ركلة جزاء الوداد صحيحة.. وسيكازوي تغاضى عن طرد هذا اللاعب

ذكرى سيئة للأبيض .. تاريخ لقاءات الزمالك مع الحكم الكاميروني أليوم نيانت قبل موقعة الرجاء

مش هنسكت على الظلم التحكيمي.. أول تعليق من الرجاء بعد الهزيمة أمام الزمالك

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

لقاءات الحسم.. الحكام المرشحون لمباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

ترشيحاتنا

هل الخطأ في قراءة الفاتحة يبطل الصلاة.. الإفتاء تجيب

اليوم.. الأرصاد: أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري وسيناء

بعد خطاب الفيفا.. موعد فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة

عمق 10 أمتار.. الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل جديدة عن نفق حركة حماس

تحرك برلمانى عاجل بسبب وقائع التحرش بالفتيات والسيدات

بإطلالة ساحرة.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

AdvertisementS

تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بدوري الأبطال إلى 1 نوفمبر.. والنهائي في موعده

شطة: تأجيل إياب الزمالك والرجاء يضر الأهلي والوداد

أخبار الرياضة| تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وبكاري جاساما يقترب من إدارة مباراة الأهلي.. وغريب: قائمة المنتخب الأولمبي ليست نهائية

حكم الفار يكشف حقيقة تغاضي نيانت عن ركلة جزاء لصالح الرجاء أمام الزمالك

الصدمات تتوالي.. 6 إصابات جديدة بكورونا في صفوف الرجاء قبل مواجهة الزمالك

موسيماني يطلب تأجيل حسم القائمة الجديدة للأهلي لمواجهة الوداد البيضاوي

معتز البطاوي يكشف حقيقة مفاوضات سيراميكا مع الحضري وحسام عاشور ومحمد إبراهيم

بعد خطاب الفيفا.. موعد فتح باب الترشيح لانتخابات اتحاد الكرة

اتحاد "العميد" يصارع المقاولون على تذكرة نصف نهائي كأس مصر.. الليلة

الدوري السعودي.. تعاون "كارتيرون" يسعى للثأر من النصر.. اليوم

أهلي جدة يصطدم بالوحدة في مواجهة قوية بـ الدوري السعودي

بهاشتاج #١٨٠دقيقه_حلم_أهلاوي.. جماهير الأهلي تتصدر تويتر تحفيزا للفريق لإحراز لقب أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور

إهانات لفظية وتهديد راكبة بالضرب.. مشاجرة داخل حافلة بسبب خلاف حول الكمامة.. شاهد