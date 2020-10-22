AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

اذربيجان توافق على نشر مراقبين وقوات حفظ السلام في كاراباخ.. ولكن بشروط

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 01:51 م
الصراع في إقليم كاراباخ
الصراع في إقليم كاراباخ
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الخميس، أن بلاده توافق على نشر مراقبين وقوات لحفظ السلام في إقليم كاراباخ، لكنها ستطرح شروطا لدخولهم.

وووفقا لـ "روسيا اليوم"، قال علييف في حوار له مع صحيفة "نيكاي" اليابانية إن مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ستتقدم بالاقتراحات الخاصة بتشكيلة بعثة المراقبين وقوات حفظ السلام، وعدد أفرادها ومواعيد نشرها.

وأعلن علييف أنه لا يستبعد إمكانية عقد لقاء قمة بينه وبين رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في العاصمة الروسية موسكو لبحث النزاع حول قره باغ.

وقال علييف: "نعم هذا الاجتماع ممكن، لقد حدثت مثل هذه الاجتماعات من قبل وكل شيء يعتمد على جدول الأعمال، لكن لسوء الحظ فإن احتمالات التسوية السلمية للصراع مع الحكومة الأرمينية الحالية بعيدة جدا".

وجدد علييف رفض باكو إجراء أي استفتاء على استقلال قره باغ، دون أن يستبعد منح الاستقلال الذاتي الثقافي للسكان الأرمن هناك.

وأضاف علييف في حوار مع الصحيفة اليابانية أن "تركيا هي الدولة الوحيدة التي لها حدود مع دول القوقاز الثلاث. لا توجد دولة أخرى لديها مثل هذه الحدود. بالطبع، يجب أن تشارك تركيا بنشاط [في التسوية] ... ونحن نؤيد ذلك بقوة".

وكان  نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، قد قال، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن روسيا لا تستطيع حل الأعمال العدائية في كاراباخ وبالتالي هناك حاجة إلى مشاركة أنقرة. وفي الوقت نفسه، صرح المسؤول التركي أن بلاده مستعدة لنشر عسكري إذا طلبت باكو المساعدة.

وأقرت الرئاسة الروسية اليوم، الخميس، بعدم التزام الطرفين الأرمني والأذربيجاني في نزاع قره باغ بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال القتالية وإعلان هدنة إنسانية في المنطقة.

قال المتحدث الرئاسي، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن موسكو تحاول إعادة الوضع في ناغورنو كاراباخ إلى مسار دبلوماسي ولا ترى أي بديل عن الحل السلمي، مشيرا إلى أن روسيا بذلت كل ما في وسعها لتوجيه الوضع الحالي إلى المسار السياسي والدبلوماسي.

وتعليقا على بيان نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، قال بيسكوف: "لسوء الحظ ، إن الجانبين غير ممتثلين".

أما بالنسبة لمشاركة الدول الثالثة في الأشكال الحالية لتسوية الأزمات، فإن هذا يعتمد بشكل كامل على الإرادة السياسية لأطراف النزاع. هناك جانبان للصراع ، أذربيجان وأرمينيا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حرب جديدة تشعل العالم صباح اليوم.. اندلاع القتال بين أرمينيا وأذربيجان .. اتهامات متبادلة بينهما حول من بدأ المعارك.. محاولة روسية للتهدئة ورغبة تركية في حرق الجميع.. ودعوة مصرية للتعقل

مقتل 40 جنديا أرمينيا في اشتباكات جديدة مع أذربيجان

وزير الدفاع التركي: العمليات لن تتوقف في أذربيجان قبل إنهاء الاحتلال الأرميني

روسيا تعلن وقف إطلاق النار بين أرمينيا وأذربيجيان

الوسيط روسيا.. رئيسا أرمينيا وأذربيجان يعلنان موافقتهما على مفاوضات جديدة

رد حاسم من روسيا على اتهام تركيا لها بالفشل بحل النزاع في كاراباخ

ترشيحاتنا

طلبت منهم دفع تكاليف الفرح وشهر العسل.. رد فعل صادم تجاه عروس قبل حفل زفافها

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

بعد إجراء عملية في لندن.. بسمة وهبة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية

بسعر منافس.. هواوي تطلق هاتف Huawei Y7a بـ بطارية كبيرة.. صور

منتخب مصر يعلن قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين للمعسكر المقبل

المجلس الأعلى يناقش أزمة وزير الإعلام ويطالب برأب الصدع ولم الشمل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول ظهور لـ بورشه باناميرا موديل 2021.. بمواصفات مرعبة.. صور

عروس تدخل في نوبة بكاء لحظة عقد قرانها بسبب تصرف مفاجئ من عريسها.. شاهد

ابنة عمرو دياب الأجرأ.. أبرز إطلالات المشاهير في أسبوع.. صور