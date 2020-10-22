أشادوا بالإجراءات الاحترازية.. محافظ البحر الأحمر يلتقي قناصل بريطانيا وفرنسا وروسيا

ستقبل محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الخميس، بديوان عام المحافظة، صوفيا ليون، القنصل البريطانى بالقاهرة ومدير الشئون القنصلية للدول المطلة على البحر الأحمر، و فرانسو بوجو، القنصل العام الفرنسي بالقاهرة، وفيكتور فوروبايف، القنصل الروسي العام بالغردقة، لمناقشة الأمور الخاصة بالجاليات الأجنبية التابعة للدول الثلاث.





رحب محافظ البحر الأحمر ، بالضيوف الثلاثة، وعرض كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة من قبل الدولة المصرية بصفة عامة ومحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا على الدعم الكبير الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتلبية كافة احتياجات القطاع الصحي بالمحافظة، لتطوير المنظومة الصحية، إضافة إلى المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.





استجاب اللواء حنفي إلى مطلب الجاليات الأجنبية بتوفير أماكن كمقابر لدفن المتوفين من الأجانب المقيمين بمدينة الغردقة، مؤكدًا أن المحافظة على استعداد كامل لتقديم كل الدعم للجاليات، كما ناقش المحافظ معهم سبل التعاون المشترك في مجالات أخرى بخلاف السياحة وأبرزها الصناعات الصغيرة والتكنولوجيا والزراعة، مقترحًا توقيع بروتوكولات تآخٍ بين محافظة البحر الأحمر وأي من المدن المقترحة من جانبهم، وذلك تأكيدًا لرؤية المحافظة بأن التعاون الكامل والشراكة الكاملة في مختلف المجالات هو أفضل سبيل لتحقيق للنجاح المشترك.





من ناحيتهم وجه المسئولون الأجانب الشكر لمحافظ البحر الأحمر لاستجابته لمطلب الجاليات المتعلق بتوفير مقابر لدفن موتاهم في المكان الذي تعلقت به أرواحهم وهي مدينة الغردقة، وعبروا عن اطمئنانهم لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة في المحافظة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، ووصفوها بأنها تفوق الإجراءات المتخذة في العديد من الدول، حيث أنهم لم يكتفوا بمتابعة هذه الإجراءات الإحترازية بل خضعوا لها بأنفسهم، وأشادوا أيضًا بالانتشار الأمني لرجال الشرطة بالمحافظة، ما ينعكس أثره على حالة الإستقرار الأمني التي تشهدها المحافظة.





في نهاية اللقاء وجه محافظ البحر الأحمر، الشكر لهم، وناشدهم بنقل الصورة الحقيقية التي لمسوها في مصر بصفة عامة ومحافظة البحر الأحمر بصفة خاصة إلى بلادهم.



