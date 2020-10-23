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أخبار العالم

الصين تسجل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:40 ص
صدى البلد
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أعلنت لجنة الصحة الصينية، تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي، مقارنة مع 14 حالة في اليوم السابق.

وأشارت اللجنة في بيان لها، إلى أن جميع الإصابات الجديدة وافدة، وأنه تم تسجيل 11 مريضا جديدا بدون أعراض، مقارنة بـ25، الخميس.

وقالت: "اعتبارا من يوم الخميس، سجل البر الرئيسي للصين إجمالي إصابات بلغ 85747 حالة، و4634 وفاة".

وأمس الخميس، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، الصين بمحاولة سرقة أبحاث لقاح فيروس كورونا من الغرب، واصفا إياها بأنها منافس خبيث يسعى إلى احتكار كل صناعة مهمة في القرن الحادي والعشرين.

وأبلغ أوبراين كبار المسئولين العسكريين والاستخباراتيين البريطانيين والأمريكيين أن الصين كانت قوة غاشمة تقوم بقمع شعبها وتسعى لإخضاع الجيران والقوى الغربية.

وقال "يسعى الحزب الشيوعي الصيني للهيمنة في جميع المجالات والقطاعات ... ويخطط لاحتكار كل صناعة مهمة في القرن الحادي والعشرين".

وأضاف "في الآونة الأخيرة، استخدمت جمهورية الصين الشعبية التجسس عبر الإنترنت لاستهداف الشركات التي تطور لقاحات وعلاجات كوفيد في أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بينما كانت تروج لضرورة التعاون الدولي".

يذكر أن ترامب الصين المنافس الرئيسي للولايات المتحدة، واتهم الحزب الشيوعي الصيني بالاستفادة من التجارة وعدم قول الحقيقة بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي يسميه "طاعون الصين".

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