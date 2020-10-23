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رياضة

القيعي: أبارك لبيراميدز على نهائي الكونفيدرالية.. والزمالك صاحب مصلحة في تأجيل لقاء الرجاء

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 06:38 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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مجدي سلامة
أكد عدلي القيعي مستشار التسويق بالنادي الأهلي ، أن الزمالك صاحب مصلحة من تأجيل لقاء الرجاء بدوري أبطال إفريقيا. 

وقرر الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " ، تأجيل مباراة الإياب إلى 1 نوفمبر بدلًا من 24 أكتوبر الجاري بسبب إصابة  14 من لاعبي الرجاء بفيروس كورونا. 

وقال القيعي عبر قناة النادي الأهلي : " بشير التابعي اعترف ان الزمالك صاحب مصلحة من تأجيل مباراة الرجاء ".

وتابع : "اتهموا الأهلي بأنه يصحى لمصالحه الشخصيه بعودة النشاط الرياضي مرة أخرى ، وماذا عن الأندية الثلاثة الأخرى في إفريقيا ".

واختتم : " أبارك لنادي بيراميدز على صعوده لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية ، وبنسبة 90% سيحصل على المركز الثالث بالدوري ".

يذكر أن نادي بيراميدز قد صعد لنهائي الكونفيدرالية الإفريقية أمام نهضة بركان ، بعد تغلبه على فريق حوريا كوناكري الغيني بهدفين للا شئ. 

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