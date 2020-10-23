درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 23-10-2020 بمحافظات مصر

كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية، السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية ، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ودمياط بورسعيد ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وأكدت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.



