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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 23-10-2020 بمحافظات مصر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 08:11 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 23- 10- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس ممطر على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد  أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية و شمال الصعيد، لطيفا على السواحل الشرقية ، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.
 
كما يتوقع خبراء الأرصاد، فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى مساء ، وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من البحيرة - كفر الشيخ - المنوفية - الغربية ،  وأمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية على بعض المناطق من السواحل الشمالية،  السلوم ومطروح وسيوة والإسكندرية ، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق من السواحل الشرقية ومدن القناة ودمياط بورسعيد ، وأمطار متوسطة على بعض المناطق من شمال ووسط سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.
 
وأكدت هيئة الأرصاد، أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض السودان على سطح الأرض يتزامن مع وجود منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.
 

وننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم على النحو التالي:
 القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 20 درجة

الإسكندرية العظمى 25 والصغرى 20 درجة

مطروح العظمى 23 درجة والصغرى 19 درجة

سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة

قنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة

أسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.


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