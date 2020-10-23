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أخبار البلد

القوى العاملة والعمل الدولية تنظمان برنامجا تدريبًيا لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 09:41 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
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هيثم سعد الدين
تنظم وزارة القوي العاملة بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برنامجا تدريبًا لمدة 3 أيام حول "تقارير منظمة العمل الدولية بمشاركة ممثلين من وزارتي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة واتحاد الصناعات المصرية والمنظمات العمالية، وذلك في اطار تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ اشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الاسرة 2018-2025 وكذلك تنفيذًا لأنشطة مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد في أفريقيا. 

ويهدف التدريب إلي تحسين قدرة المشاركين على التعامل مع تقارير منظمة العمل الدولية، من خلال التعرف على المعرفة الأساسية بالمنظمة ومنظومة معايير العمل الدولية، وتحسين الامتثال لها، ومعرفة دور التقارير في منظومة  هذه المعايير ، ودعم القدرة على إعداد أو المشاركة في إعداد التقارير بشأن تطبيق المعايير، فضلا عن القدرة على تفعيل مبدأ الثلاثية في إعداد تقارير تطبيق معايير العمل الدولية.

ويعتبر هذا البرنامج تمهيدي للتدريب المقرر عقده عن بعد حول" الممارسات الفضلى في الإبلاغ بمعايير العمل الدولية خلال الفترة من 2 نوفمبر حتى  18 ديسمبر 2020  والمقرر أن يقوم بتنظيمه مركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية بتورينو - إيطاليا، حيث يهدف إلي تعزيز القدرة الوطنية في الوفاء بالتزامات التقارير بشأن معايير العمل الدولية ، وذلك من خلال تقديم التقارير في موعدها شاملة محتوى غني بكافة الجهود الوطنية يستجيب للمتطلبات. 


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القوى العاملة والعمل الدولية تنظمان برنامجا تدريبًيا لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال
القوى العاملة والعمل الدولية تنظمان برنامجا تدريبًيا لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال
القوى العاملة والعمل الدولية تنظمان برنامجا تدريبًيا لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

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