بحضور محلب وإسماعيل و4 وزراء..المهندسين تكرم الرواد من محاربي أكتوبر

تقيم النقابة العامة للمهندسين حفلا كبيرا لتكريم الرواد من مقاتلي حرب أكتوبر٧٣ المجيدة بحضور عددا كبير من الوزراء ورؤساء الوزارء السابقين والحاليين.





علي رأس الحضور المهندس إبراهيم محلب والمهندس شريف إسماعيل والمهندس عصام شرف رؤساء الوزراء السابقين والفريق كامل الوزير وزير النقل والمهندس محمد عبدالعاطي وزير الري والدكتور شاكر المرقبي وزير الكهرباء والمهندس عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء ايهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية وعددا كبير من الشخصيات العامة .





وأكد المهندس خالد توكل عضو المجلس الأعلي للنقابة ورئيس لجنة العلاقات العامة حرص نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر واللواء محمود مغاورى آمين عام النقابة علي تكريم الرواد من ابنائها المهندسين العسكريين لافتا ان هناك عدد من الشركات الوطنية التي ساهمت في الحرب ايضا سوف يتم تكريمها مؤكد انه لولا تضافر الجهود بين كل ابناء الوطن ماعبرت مصر تلك المرحلة.





واضاف توكل في تصريحات صحفية ان دور المهندسين في هذه الحرب المجيدة اشاد بها الجميع مشددا على ان هذا الدور لم يكن وقت الحرب فحسب ولكنه برز فترة الاعداد لها خلال ست سنوات سابقة ثم خلال معركة النصر ذاتها والتي انطلقت في الساعة الثانية ظهرا يوم السادس من اكتوبر عام ٧٣ ١٩ ثم مرحلة مابعد الحرب.

واشار توكل الي ان هذا الدور الكبير سوف تبرزه النقابة في فيلم تسجيلي يضم بعض تفاصيل الثلاث مراحل.... المرحلة الاولي.. مرحلة التجهيزات والتي شملت العمليات العسكرية الكبيرة التي قام بها جيش مصر وبرز فيها دور المهندسين المصريين في بناء حائط الصواريخ

وتجهيز طلمبات المياه التى اسقطت الساتر الترابي، ثم مرحلة الحرب نفسها حيث قام المهندسون العسكريون بإنشاء الكباري الحديدية والمعابر والمعديات التي نقلت عليها المعدات للجبهة الشرقيه، وعمل فتحات في الساتر الترابي بالإضافة إلى اعمال الاتصالات والردار، تلا ذلك مرحلة مابعد الحرب حيث قام مهندسي مصر المقاتلين بتامين المواقع التي تم تحريرها بالضفة الشرقية.





وأضاف توكل: لم ينته دور المهندس المصري بانتهاء الحرب بل انه امتد واستمر في كل الميادين لتنبي سواعد ابناء نقابة المهندسين وتعمر ولايمكن لاحد ان ينكر دور المهندسين المصريين في خطة التنمية والبناء التي تنهض بمصرنا الغالية منذ ان تولي الرئيس السيسي البلاد فقد قاموا بإنشاء اكبر شبكة طرق في الشرق الأوسط وبناء المدن الجديدة مثل العاصمة الادارية ومدينة العلمين الجديدة والجلالة وغيرها من المدن الجديدة والكباري والمصانعكل هذا واضعافه بسواعد مهندسي مصر... قاطرة التنمية.