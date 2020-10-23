تعرف على نتائج مواجهات الأهلي والوداد المغربي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الوداد المغربي في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
والتقى الأهلي الوداد المغربي في العديد من المناسبات، حتى بات الوداد أكثر الفرق المغربية التي واجهت نادي القرن والبطل التاريخي لدوري الأبطال.
وفي السطور التالية نلقي الضوء على أبرز أرقام مواجهات الأهلي والوداد المغربي: مواجهة الجمعة بين الأهلي والوداد تحمل الرقم 10، بعدما سبق أن التقى الفريقان في 9 مواجهات، وجاءت كافة مواجهات الفريقين في دوري أبطال إفريقيا.
تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 3 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 4 مباريات، فيما خسر في مواجهتين.
مباراة واحدة انتهت بنتيجة التعادل السلبي بين الفريقين من أصل 4 تعادلات، فيما انتهت مباراة بنتيجة 3-3 ومواجهتين بنتيجة 1-1.
نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك الوداد المغربي في 10 مناسبات، وكان عماد متعب، مهاجم الأهلي الأسبق، صاحب أول أهداف الفريق في شباك الوداد، فيما كان علي معلول، ظهير أيسر الفريق، صاحب آخر الأهداف في مواجهة الذهاب الأسبوع الماضي.
ويعد مؤمن زكريا هداف الأهلي في مواجهات الوداد، بعدما تمكن من تسجيل هدفين إلى جانب 8 لاعبين من الأهلي سجلوا في مرمى الوداد.
نجح الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة أمام الوداد المغربي في 4 مباريات من أصل 9.
التقى الأهلي والوداد في الأدوار الإقصائية مرتين في دوري الأبطال وثلاث مواجهات جمعت الفريقين في دور المجموعات لنفس البطولة.