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توك شو

كويتي يعتدي على طبيبة مصرية وحقيقة قطع لسانها.. القصة الكاملة

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:39 م
طبيبة
طبيبة
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البهي عمرو
عرضت قناة الحدث تقرير فيديو بخصوص الطبية المصرية التى تعرضت للضرب، من قبل مواطن كويتي وذلك بسبب الزحام فى المستشفى.

وكشفت القناة أن المشاجرة حدثت داخل مقر عمل  الطبية المصرية بـ مستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت".

وأشارت القناة إلى أن الطبيبة تعمل فى هذا المستوصف منذ عام 2010، و أن المتهم فى القضية انهال عليها بالضرب، وان غرفة الكشف لم يكن بها كاميرات مراقبة.

وقد قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر وسيلة من ضمن الوسائل  للتواصل مع المصريين فى الخارج، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التى تأتي من المصريين بالخارج عن طريق الواتس آب.

وأشارت إلى أن الوزارة تحركت على الفور بعد ما نشر بشأن قطع لسان طبيبة فى الكويت وذلك بعد مشاجرة  مع مواطن كويتي، وكشف أنها تواصلت مع السفير بالكويت لمعرفة الحقيقة.

وأكدت أن المشاجرة بين الطبيبة و المواطن كانت مشادة كلامية عادية، وما نشر عن قطع لسان أو ضرب أو أثار دم غير صحيح.

القنصل العام فى الكويت أكد أن الطبيبة قامت بتحرير محضر و ايضًأ المواطن الكويتي قام بتحرير محضر، وكشفت الوزيرة أن الطبيبة متواجدة فى بيتها بالكويت.


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