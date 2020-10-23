كويتي يعتدي على طبيبة مصرية وحقيقة قطع لسانها.. القصة الكاملة

عرضت قناة الحدث تقرير فيديو بخصوص الطبية المصرية التى تعرضت للضرب، من قبل مواطن كويتي وذلك بسبب الزحام فى المستشفى.
وكشفت القناة أن المشاجرة حدثت داخل مقر عمل الطبية المصرية بـ مستوصف مبارك الكبير الشرقي بالكويت".
وأشارت القناة إلى أن الطبيبة تعمل فى هذا المستوصف منذ عام 2010، و أن المتهم فى القضية انهال عليها بالضرب، وان غرفة الكشف لم يكن بها كاميرات مراقبة.
وقد قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مواقع التواصل الاجتماعي تعتبر وسيلة من ضمن الوسائل للتواصل مع المصريين فى الخارج، أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل التى تأتي من المصريين بالخارج عن طريق الواتس آب.