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برلمان

برلماني: زيارة مدبولى إلى الشيوخ يؤكد حرص الحكومة على إنجاح تجربة المجلس

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 12:45 م
لقاء رئيسى الوزراء
لقاء رئيسى الوزراء والشيوخ
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أحمد أيمن
أكد اللواء طارق رسلان نائب رئيس حزب المؤتمر وعضو مجلس الشيوخ  ان هناك ارتياحا كبيرا وواسع النطاق بين اعضاء مجلس الشيوخ فى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين بعد اللقاء المهم الذى جميع بين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وقال " رسلان " فى بيان له اصدره اليوم، ان زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر مجلس الشيوخ لتوجيه التهنئة للمستشار عبد الوهّاب عبد الرازق بعد أن نال ثقة أعضاء المجلس وتم انتخابه رئيسا، خلال جلسة المجلس الافتتاحية التي انعقدت يوم الأحد الماضي وتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على إنجاح تجربة مجلس الشيوخ.

كما أكد ذلك مع أعضاء مجلس الوزراء وضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق كامل مع مجلس الشيوخ سيكون له اثاره الايجابية والكبيرة فى دعم مجلس الشيوخ للدولة المصرية بجميع مؤسساتها.

وأعرب النائب طارق رسلان عن ثقته فى قدرة مجلس الشيوخ بقيادة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق على تقديم جميع انواع الدعم والمساندة للقيادة السياسية والحكومة للاستمرار فى الانجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققها الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لمصر وشعبها فى جميع انحاء البلاد.

وأشاد بشكر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ للحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، على هذه الروح من التعاون المثمر بإذن الله وتأكيده أن مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية خطى خطوات تدخل بمصر إلى آفاق رحبة، وسنعمل على أن نكون ظهيرا قويا للحكومة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري في ظل القيادة السياسية الحكيمة، ولنؤدي جميعا الدور الوطني الذي تنتظره مصر.

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