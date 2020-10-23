اليوم.. علي بابا والأربعين حرامي بساحة الهناجر

يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، ضمن برنامج قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، عرض عرائس الماريونت "علي بابا والأربعين حرامي" ، اليوم الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .





وتستمر حفلات "علي بابا والأربعين حرامي" حتى يوم الأحد ٢٥ أكتوبر الجارى، والعرض من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف .





العرض أداء حركى" عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور، محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتى "هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، أداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوى .



