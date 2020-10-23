AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

اليوم.. علي بابا والأربعين حرامي بساحة الهناجر

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 01:59 م
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى
يقدم البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، ضمن برنامج قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال،عرض عرائس الماريونت "علي بابا والأربعين حرامي" ، اليوم الجمعة، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية .

وتستمر حفلات "علي بابا والأربعين حرامي" حتى يوم الأحد ٢٥ أكتوبر الجارى، والعرض من إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف .

العرض أداء حركى" عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور، محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل"، وأداء صوتى "هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، أداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوى .

ويتم تقديم العرض مع الإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية من خطر فيروس كورونا ، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"الليلة الكبيرة" و"أم الدنيا مين" في مسرح ساحة الهناجر

الأربعاء.. افتتاح عرض عرائس الماريونت علي بابا والأربعين حرامي

ننشر فعاليات برنامج "عودة الروح" لشهر سبتمبر على مسرح ساحة الهناجر

تلبية لرغبة الجمهور.. حفلان يوميًا لعرض "علي بابا والأربعين حرامي"

الإثنين.. انطلاق برنامج الإنتاج الثقافى لشهر أكتوبر بساحة الهناجر

خالد جلال يشهد الليلة الثالثة لحفلات فرقة "رضـا" بساحة الهناجر

ترشيحاتنا

مصدر حكومي كويتي: خطة لترحيل 70% من العمالة الوافدة

يناقض الإجراءات الاحترازية.. قرار كويتي مفاجئ بشأن الدراسة

ريال مدريد يعلن عن قميص التنين قبل كلاسيكو برشلونة.. شاهد

خريجي الأزهر تنعى مفتي دمشق: الإرهاب لا يراعي دينا ولا وطنا

طريقة عمل طاجن مكرونة باللحمة المفرومة

ماذا يفعل من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوهرة ركوب الأمواج.. كابو ليدو شاطئ الأحلام فى أنجولا.. شاهد

شاهد.. هطول أمطار غزيرة في مناطق متفرقة من الإسكندرية

تعرف على السيارة التي أثارت غيرة عمرو دياب .. و موقف سرقة دراجته النارية