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رياضة

غياب علي معلول.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام الوداد المغربي في إياب ابطال أفريقيا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 02:14 م
علي معلول
علي معلول
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عبدالله هشام
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره فريق الوداد المغربي في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب علي معلول عن مباراة العودة امام الوداد حيث أنه  يعاني من شد فى العضلة الخلفية، ومن المتوقع ان يشارك احمد فتحي بدلا منه وقد يتواجد التونسي علي مقاعد البدلاء. 

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني المدير الفني للاهلي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية - مجدي أفشة

الهجوم: حسين الشحات- جونيور أجاي - مروان محسن

ويمتلك الأهلي الأفضلية في التأهل للنهائي رقم 13 في مسيرته بدوري الأبطال والثالث في النسخ الـ 4 الأخيرة، بعدما حقق فوزا ثمينا 2-0 على ملعب منافسه في الدار البيضاء، السبت الماضي.

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