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أخبار العالم

محال تجارية فى الكويت تعلن مقاطعتها لبضائع ومنتجات فرنسا

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 03:11 م
مقاطعة المنتجات الفرنسية
مقاطعة المنتجات الفرنسية
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ميس رضا
أكدت مصادر كويتية أن عددا من المجمعات الاستهلاكية  والمحال التجارية الشهيرة اتخذت موقفًا صارمًا ضد فرنسا بمقاطعة منتجاتها ردأ على الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم.


وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لصدى البلد، أن مقاطعة البضائع الفرنسية أقل رد على الانتهاك الفرنسي بحق الإسلام، وسيكون هناك إجراءات أخري إضافية.



وانتشرت دعوات كويتية لمقاطعة المنتجات الفرنسي واتهام الرئيس الفرنسي بالتحريض ضد الاسلام ونشر الاسلاموفوبيا

ودعا النائب الكويتي عبدالكريم الكندري إلى موقف إسلامي للرد على ما أسماه إصرار الرئيس الفرنسي على الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم بتبني نشر الرسومات المسيئة، وطالب الخارجية الكويتية بإدانته رسميًا كونه يمثل خطابًا داعيًا للكراهية ومساسًا بعقيدة المسلمين.

ونقلت صحف محلية عن الكندري قوله «لابد من موقف إسلامي موحد يستنكر إصرار الرئيس الفرنسي على الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم بتبني نشر الرسومات المسيئة، وعلى الخارجية الكويتية إدانته رسميًا كونه يمثل خطابًا داعيًا للكراهية ومساسًا بعقيدة المسلمين»


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