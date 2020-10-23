بـ النظارة الشمسية.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاركت الإعلامية الأردنية

حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،

ظهرت خلالها بإ

طلالة كاجوال انيقة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.



