بـ النظارة الشمسية.. علا الفارس تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال

شاركت الإعلامية الأردنية علا الفارس متابعيها صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال انيقة ، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.
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وظهرت علا الفارس وهي ترتدي قميص طويل باللون السماوي الفاتح بأكمام طويلة، يتوسطه حزام باللون الأبيض حول خصرها.
وتركت علا الفارس شعرها منسدلا على بطريقة انسيابية ناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
وأكملت علا الفارس إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج؛ واختارت وضع اللون الروز كأحمر شفاه، مع وضع الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها.
واكتفت علا الفارس بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي ، مع نظارة شمسية باللون الأزرق الميرور، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها: