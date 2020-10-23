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محافظات

محافظ الوادي الجديد يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات مجلس النواب 2020

الجمعة 23/أكتوبر/2020 - 04:53 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد تجهيزات مقار لجان الانتخابات
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منصور ابوالعلمين
تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ  الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عددا من مقار اللجان الانتخابية بمدينة الخارجة، وذلك للوقوف على مدى الاستعدادات لانتخابات مجلس النواب قبل بدء عملية الاقتراع المقرر انطلاقها غدًا السبت ٢٤ أكتوبر ولمدة يومين.

وأطمئن الزملوط، على كافة التجهيزات بالمقار الانتخابية، وأهمها توافر المقاعد المتحركة والمقاعد والمظلات للتيسير على المواطنين من كبار السن خلال الأداء بأصواتهم. 

ووجه الزملوط بضرورة اتباع كافة التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مضيفًا أنه جرى تشكيل غرف عمليات بكل مركز متصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة سير عملية الاقتراع وتلافى أى مشكلة أولا بأول. 
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يذكر أن المحافظة استعدت بتجهيز 60 مركزًا انتخابيًا بـ 75 لجنة انتخابية فرعية، لاستقبال إجمالي 178315 ناخبًا وناخبة مقيدين بجداول الانتخابات.

من جانب اخر أعلن المستشار حمدي فاروق، رئيس محكمة الوادي الجديد الابتدائية، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالمحافظة، اليوم الجمعة، عن تكليف 120 قاضيا للإشراف على العملية الانتخابية في المحافظة طوال يومي الانتخابات 24 و25 أكتوبر الجاري.

أكد حمدي، انه تم تكليف 75 قاضيا في 75 لجنة فرعية موزعة على جميع مدن وقرى المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة، و20 قاضيا للجان العامة بواقع لجنتين بالمحافظة والباقي للجان الحفظ والأرشفة والفحص

 كما أن المحافظة تضم لجنتين عامتين بواقع لجنة عامة بالدائرة الأولى التي تضم مركزي الخارجة وباريس ومقرها بقاعة على حريف بمدينة الخارجة، ولجنة عامة أخرى بالدائرة الثانية التي تضم مراكز الداخلة وبلاط والفرافرة ومقرها قاعة الدكتور سيد سيف بمدينة موط، بجانب توزيع لجان الحفظ والأرشفة والاحتياطي تحسبا لأية طوارئ.

محافظ الوادي الجديد يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات مجلس النواب 2020
محافظ الوادي الجديد يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات مجلس النواب 2020
محافظ الوادي الجديد يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات مجلس النواب 2020
محافظ الوادي الجديد يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات مجلس النواب 2020
محافظ الوادي الجديد يتفقد تجهيزات مقار لجان انتخابات مجلس النواب 2020

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