جامعة حلوان تعلن عن موعد اختبارات الدراسات العليا ٢٠٢٠

اعلنت جامعة حلوان عن الجدول الزمنى للدراسة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعة ، بالاضافة الى تفاصيل الدراسة بهذا العام حيث يتم تطبيق نظام التعليم الهجين .













واوضحت الجامعة انه يتم القبول بالدراسات العليا وفقًا للوائح الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة، والمعتمدة بقرار المجلس الأعلى للجامعات.









وشمل الدراسة بالدراسات العليا بجامعة حلوان هذا العام الدراسة بنظام التعليم الهجين والذي يشمل كلا من حضور الدارسين الفعلي للكليات وكذلك نظام التعليم عن بعد Online، لكي يتمكن الدارس من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات.





ويوضح صدى البلد الخريطة الزمنية التى اعلنتها الجامعة و المجلس الأعلى للجامعات للعام الجامعى 2020/ 2021، حيث بدأت الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.





وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.





وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.













كما قد ٱعلنت جامعة حلوان الدكتور عن مد فترة الالتحاق للطلاب الجدد والالتحاق بالدراسات العليا "دبلوم، ماجستير، دكتوراه" لجميع كليات ومعاهد الجامعة بالبرامج التقليدية والبرامج الجديدة والمهنية حتى ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠





و ذلك نظرًا لتأخر اعتماد بعض نتائج الدراسات العليا بمراحلها الثلاث وحرصًا على مصلحة الدارسين.